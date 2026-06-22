TFF 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'ın, en düşük limit ise Alanyaspor'un oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.
EN YÜKSEK LİMİT G.SARAY'IN
Açıklanan rakamlara göre en yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile Galatasaray sahip oldu.
Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken; Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi. Trabzonsporise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limitine sahip oldu.
EN DÜŞÜK LİMİT ALANYASPOR'UN
Süper Lig ekiplerinden en düşük limit ise Alanyaspor'a verildi. Akdeniz temsilcisi 571 milyon 608 bin 883 TL harcama limiti elde etti.
İŞTE TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ
Galatasaray: 9.006.596.835 TL
Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL
Beşiktaş: 4.123.397.974 TL
Trabzonspor: 2.530.783.285 TL
Çaykur Rizespor: 1.817.301.750 TL
Samsunspor: 1.124.529.320 TL
TÜMOSAN Konyaspor: 1.101.846.407 TL
RAMS Başakşehir: 1.099.918.616 TL
Kocaelispor: 953.682.308 TL
Erzurumspor: 893.261.956 TL
Amedspor: 893.261.956 TL
Çorum FK: 893.261.956 TL
Gaziantep FK: 817.925.936 TL
Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL
ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL
Göztepe: 678.239.611 TL
Kasımpaşa: 647.958.968 TL
Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL