Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı!

        TFF 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'ın, en düşük limit ise Alanyaspor'un oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TFF harcama limitlerini açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.

        EN YÜKSEK LİMİT G.SARAY'IN

        Açıklanan rakamlara göre en yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile Galatasaray sahip oldu.

        Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken; Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi. Trabzonsporise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limitine sahip oldu.

        EN DÜŞÜK LİMİT ALANYASPOR'UN

        Süper Lig ekiplerinden en düşük limit ise Alanyaspor'a verildi. Akdeniz temsilcisi 571 milyon 608 bin 883 TL harcama limiti elde etti.

        REKLAM

        İŞTE TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ

        Galatasaray: 9.006.596.835 TL

        Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL

        Beşiktaş: 4.123.397.974 TL

        Trabzonspor: 2.530.783.285 TL

        Çaykur Rizespor: 1.817.301.750 TL

        Samsunspor: 1.124.529.320 TL

        TÜMOSAN Konyaspor: 1.101.846.407 TL

        RAMS Başakşehir: 1.099.918.616 TL

        Kocaelispor: 953.682.308 TL

        Erzurumspor: 893.261.956 TL

        Amedspor: 893.261.956 TL

        Çorum FK: 893.261.956 TL

        Gaziantep FK: 817.925.936 TL

        Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL

        ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL

        Göztepe: 678.239.611 TL

        Kasımpaşa: 647.958.968 TL

        Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Semiramis Pekkan, köpeğiyle birlikte denizde serinledi

        Geçtiğimiz yıl konulan akciğer kanseri teşhisinin ardından sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan, Bodrum tatilinde köpeği Tina ile denizin tadını çıkardı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım