TFF 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.

EN YÜKSEK LİMİT G.SARAY'IN

Açıklanan rakamlara göre en yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile Galatasaray sahip oldu.

Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken; Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi. Trabzonsporise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limitine sahip oldu.

EN DÜŞÜK LİMİT ALANYASPOR'UN

Süper Lig ekiplerinden en düşük limit ise Alanyaspor'a verildi. Akdeniz temsilcisi 571 milyon 608 bin 883 TL harcama limiti elde etti.

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İŞTE TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray: 9.006.596.835 TL

Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL

Beşiktaş: 4.123.397.974 TL

Trabzonspor: 2.530.783.285 TL

Çaykur Rizespor: 1.817.301.750 TL

Samsunspor: 1.124.529.320 TL

TÜMOSAN Konyaspor: 1.101.846.407 TL

RAMS Başakşehir: 1.099.918.616 TL

Kocaelispor: 953.682.308 TL

Erzurumspor: 893.261.956 TL

Amedspor: 893.261.956 TL

Çorum FK: 893.261.956 TL

Gaziantep FK: 817.925.936 TL

Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL

ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL

Göztepe: 678.239.611 TL

Kasımpaşa: 647.958.968 TL

Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL