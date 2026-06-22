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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Arjantin'de Lionel Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!

        Arjantin'de Lionel Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!

        2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi, Arjantin'in Avusturya karşısında öne geçiren golü kaydetti ve Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu. İşte Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan futbolcuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası J Grubu 2. haftasında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.

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        TURNUVANIN EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN OYUNCUSU MESSI

        Lionel Messi, mücadelenin 9. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı ve turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran (3) oyuncu oldu.

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        LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ!

        Arjantinli yıldız aynı maçın 38. dakikasında ise takımını 1-0 öne geçirirken, bu skorla birlikte Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

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        Messi'yi aktif futbolcular arasında 15 maçta 14 gole imza atan Kylian Mbappe takip ediyor.

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        39 yaşındaki Messi'nin son Dünya Kupası olması beklenirken; 27 yaşındaki Mbappe'nin önünde rekoru tekrar kırabilecek birden fazla turnuva bulunuyor.

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        İşte Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular...

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        10- HELMUT RAHN - Almanya

        10 maç - 10 gol

        8

        9-SANDOR KOCSIS - Macaristan

        5 maç - 11 gol

        9

        8- JURGEN KLINSMANN - Almanya

        17 maç - 11 gol

        10

        7- PELE - Brezilya

        14 maç - 12 gol

        11

        6- JUST FONTAINE - Fransa

        6 maç - 13 gol

        12

        5- KYLIAN MBAPPE - Fransa

        15 maç - 14 gol

        13

        4- GERD MÜLLER - Almanya

        13 maç - 14 gol

        14

        3- RONALDO - Brezilya

        19 maç - 15 gol

        15

        2- MIROSLAV KLOSE - Almanya

        24 maç - 16 gol

        16

        1- LIONEL MESSI - Arjantin

        28 maç - 17 gol

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