Arjantin'de Lionel Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi, Arjantin'in Avusturya karşısında öne geçiren golü kaydetti ve Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu. İşte Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan futbolcuları...
2026 Dünya Kupası J Grubu 2. haftasında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.
TURNUVANIN EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN OYUNCUSU MESSI
Lionel Messi, mücadelenin 9. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı ve turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran (3) oyuncu oldu.
LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ!
Arjantinli yıldız aynı maçın 38. dakikasında ise takımını 1-0 öne geçirirken, bu skorla birlikte Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Messi'yi aktif futbolcular arasında 15 maçta 14 gole imza atan Kylian Mbappe takip ediyor.
39 yaşındaki Messi'nin son Dünya Kupası olması beklenirken; 27 yaşındaki Mbappe'nin önünde rekoru tekrar kırabilecek birden fazla turnuva bulunuyor.
İşte Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular...
10- HELMUT RAHN - Almanya
10 maç - 10 gol
9-SANDOR KOCSIS - Macaristan
5 maç - 11 gol
8- JURGEN KLINSMANN - Almanya
17 maç - 11 gol
7- PELE - Brezilya
14 maç - 12 gol
6- JUST FONTAINE - Fransa
6 maç - 13 gol
5- KYLIAN MBAPPE - Fransa
15 maç - 14 gol
4- GERD MÜLLER - Almanya
13 maç - 14 gol
3- RONALDO - Brezilya
19 maç - 15 gol
2- MIROSLAV KLOSE - Almanya
24 maç - 16 gol