Melek Baykal: Benim üzerimden reklam yapmak istedi

Melek Baykal, Habertürk'te yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk oldu. Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Baykal; 'Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Pembe' karakterini, role hazırlık sürecini ve 'Akasya Durağı' dizisindeki eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan ile yaşadığı polemiği anlattı.

"BENİ GERÇEKTEN ROMAN ZANNETTİLER"

2004-2007 yılları arasında ekrana gelen 'Cennet Mahallesi'ndeki rolünden bahseden Baykal, "Pembe çok kült bir karakter oldu. Hatta o kadar ki beni gerçekten Roman zannettiler. Halk kendi arasında şöyle bir hikayeye inanmış: Güya benim babam sokaklarda nohutlu pilav satarmış, annem de evlere çamaşıra gidermiş... Halbuki rahmetli babacığım yüksek bir bürokrattı. Ama ben bu yakıştırmalara hiç kızmadım. Aksine, 'Ne kadar güzel, demek ki o kadar sahici bir iş yapmışım ki insanlar beni böyle benimsemiş' diyerek, çok mutlu oldum" diye konuştu.

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"KASETLER ALIP EVDE GÜNLERCE İZLEDİM"

Karakteri için yaptığı hazırlık sürecinden bahseden 71 yaşındaki oyuncu, "Roman vatandaşlarımızı çok seviyorum, onlarla aram çok iyidir. Nişantaşı’nda oturuyorum; Vali Konağı Caddesi’ndeki çiçekçiler beni gördükleri zaman 'Pembe abla' diye seslenirlerdi. Çünkü ben bu role hazırlanırken onların yanına gittim. Çiçekçi Necla vardı, ona 'Ne olursun bana sünnet, düğün ne varsa kasetlerinizi verin' dedim. O dönem Beta kasetler vardı. Onların dilini, vurgularını öğrenmem gerekiyordu. Kasetleri alıp evde günlerce izledim. Vali Konağı Caddesi'ne bir tabure atıp onlarla oturur, sohbet ederdim. Edalarını, tavırlarını ve ağızlarını gözlemledim" açıklamasını yaptı.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan 'Akasya Durağı' dizisinde 'Taksici Melahat' karakterine hayat veren Melek Baykal, dizide 'Ali Kemal' karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan'ın kendisi hakkındaki iddialarına da yanıt verdi.

Geçtiğimiz aylarda 'Akasya Durağı' dizisinin yeniden çekileceği iddialarının ardından Melek Baykal, katıldığı bir programda "Akasya Durağı'nı çok severek oynamadım" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlere eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan'dan sert bir karşılık gelmişti. Uçan, durumun aslında 'hikayenin Melek Baykal'ı sevmemesi' ve oyuncunun dublaj talebinin reddedilmesinden kaynaklandığını savunmuştu. İddialarını daha da ileri taşıyan Uçan, usta oyuncunun dizide kızını canlandıran Zeynep Dörtkardeşler'e set arkasında tokat attığını öne sürmüştü. Melek Baykal, bu iddiaların ardından Ateş Fatih Uçan hakkında hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

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"YANLIŞ KAYAYA ÇARPTI"

Baykal, "Aslında o çocuğumuza çok da kızamıyorum. Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı. Zaten yaptığı o paylaşımların altındaki yorumları okumuştur mutlaka ve biraz utanmıştır" dedi.

"KEŞKE ADIMI KULLANARAK YAPTIĞI BU REKLAM BİR İŞE YARASAYDI"

Uçan'ın, Baykal'ın setteki rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı yönündeki iddialarını da yalanlayan sanatçı, "Daha da ileri gidip, Akasya Durağı'nda kızımı oynayan ve çok sevdiğim Zeynep’i güya tokatladığımı iddia etti. Sette sahici bir tokat atmışım, kızmışım, Zeynep çok ağlamış ve buna herkes şahitmiş... Tesadüf bu ya; bu iddia ortaya çıktıktan iki gün sonra biz İzmir turnesindeydik. Zeynep beni aradı, 'Melek ablacığım, İzmir'e oyuna geliyormuşsun, seni görmeye geleceğim' dedi. Geldi de... Ben Zeynep'i çok severim, o da beni çok sever. Ona durumu anlatınca şaşırıp, 'Abla inanmıyorum, ne olur eğer dava edersen beni şahit yaz. Ben senden her zaman feyzaldım; dostluk, ablalık, annelik gördüm' dedi. Onun için ben o çocuğumuza fazla kızamıyorum. Keşke benim adımı kullanarak yaptığı bu reklam bir işe yarasaydı bari de bundan sonra bir faydasını görseydi" ifadelerini kullandı.

Zeynep Dörtkardeşler