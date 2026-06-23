Kayseri'de laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı
Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın önünde meydana geldi.
B.A. ile Alper A, Yusuf B. ve Yiğit Can Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A, Yusuf B. ve Yiğit Can Y, B.A. tarafından bıçakla yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Alper A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavilerine devam edilen yaralılardan Yusuf B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın şüphelisi B.A. ise polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.