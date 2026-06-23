Kayseri'de laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

CHP'nin "İzmir Kalesi" nasıl yıkıldı? İzmir'de CHP'de destek kimden yana? CHP'de kopuş hızlanacak mı? Tugay'ı istifaya kim zorladı? CHP toparlanıyor mu, dağılıyor mu? Kılıçdaroğlu vekillere ne yazdı? Kılıçdaroğlu butlanı bekliyor muydu? Özel'in yol haritası netleşti mi? Kolluk kuvvetleri CHP'ye nası... Daha Fazla Göster

CHP'nin "İzmir Kalesi" nasıl yıkıldı? İzmir'de CHP'de destek kimden yana? CHP'de kopuş hızlanacak mı? Tugay'ı istifaya kim zorladı? CHP toparlanıyor mu, dağılıyor mu? Kılıçdaroğlu vekillere ne yazdı? Kılıçdaroğlu butlanı bekliyor muydu? Özel'in yol haritası netleşti mi? Kolluk kuvvetleri CHP'ye nasıl girdi? Özgür Özel Parti kuracak mı? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Notbir.com Yazarı Can Özçelik anlattı. Daha Az Göster