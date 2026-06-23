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        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun, eski kayınbiraderi S.Ö.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamera incelemelerinde Coşkun'un üzerinden araçla geçildiğinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınan S.Ö. ile yanında bulunan S.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 01:26 Güncelleme:
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        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun, eski kayınbiraderi S.Ö.’nün (22) kullandığı otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybetti. Otomobille Serdar Coşkun’un üzerinden geçen S.Ö. ile yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ÇARPTI VE KAÇTI

        Kaza, geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana geldi. S.Ö. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun’a çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Serdar Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, S.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ö.’nün otomobilini, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oturduğu binanın önünde park edilmiş halde buldu. S.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı S.T., bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Coşkun’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu S.Ö.’nün Coşkun’a çarpıp, üzerinden otomobille geçtiği tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ESKİ ENİŞTESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Serdar Coşkun’un, S.Ö.’nün eski eniştesi olduğu, ablasından 4 yıl önce boşandığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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