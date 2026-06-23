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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Fransa-Irak maçına yıldırım molası!

        Fransa-Irak maçına yıldırım molası!

        2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geldi. Şiddetli gök gürültüsü, sağanak ve yıldırım nedeniyle ertelenen maç, hava koşullarının düzelmesiyle TSİ 03.00'de başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 02:27 Güncelleme:
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        Fransa-Irak maçına yıldırım molası!

        2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geldi. ABD'nin Philadelphia şehrindeki Philadelphia Stadı'nda oynanan maçta Kanadalı hakem Drew Fischer düdük çaldı.

        Fransa, 14. dakikada Mbappe'nin golüyle maçın ilk yarısını Irak karşısında 1-0 önde tamamladı. İlk yarının sonlarına doğru etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları devre arasıyla birlikte şiddetini iyice artırdı.

        Gök gürültüsü, sağanak ve yıldırımın daha da şiddetlenmesi üzerine yetkililer, güvenlik gerekçesiyle taraftarlardan stadı geçici olarak boşaltmalarını istedi.

        Fransa ve Irak takımlarının da ikinci yarıya çıkmalarına izin verilmezken maçın ileri bir saate ertelendiğini kaydedildi.

        İKİNCİ YARI TSİ 03.00'DE BAŞLADI

        Olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesinin ardından mücadelenin ikinci yarısı TSİ 03.00'de başladı.

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        #Fransa-Irak maçı
        #2026 FIFA Dünya Kupası
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