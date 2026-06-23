Okyanusun ortasında sıra dışı yaşam! Ne banka var ne havaalanı… Üstelik bu adada yaşayan herkes aynı aileden geliyor

ADAYA AYAK BASMANIN SIRA DIŞI ŞARTI

Palmerston'a ulaşmak başlı başına zor bir süreç. Bu izole mercan adasında havaalanı ve araç yolu bulunmadığından ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Ancak adaya varmak, doğrudan karaya çıkabileceğiniz anlamına da gelmiyor; çünkü burada kendine özgü misafirperverlik kuralları uygulanıyor.

Gelenekler gereği adaya gelen hiçbir yabancının, yerel bir aile tarafından karşılanıp misafir olarak kabul edilmeden kıyıya ayak basmasına izin verilmiyor. Adayı ziyaret eden denizciler ise kendilerini karşılayan ailenin evinde ağırlanıyor ve bu misafirperverliğe karşılık giysi, kalem ve okul malzemesi gibi temel ihtiyaç ürünleri getiriyor.