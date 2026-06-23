Okyanusun ortasında sıra dışı yaşam! Ne banka var ne havaalanı… Üstelik bu adada yaşayan herkes aynı aileden geliyor
Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alan Palmerston Adası'nda ne havaalanı var ne de düzenli ulaşım… Ancak bu küçük ada yalnızca ulaşılması zor konumuyla değil, sıra dışı yaşam düzeniyle de dikkat çekiyor. Çünkü bugün burada yaşayanların neredeyse tamamı, 19. yüzyılda adaya yerleşen tek bir kişinin soyundan geliyor.
Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki Cook Adaları'na bağlı Palmerston Adası’nda hayat alışılmış düzenin dışında ilerliyor. Yılda yalnızca birkaç kez uğrayan tedarik gemisi dışında dış dünyayla düzenli bağlantısı bulunmayan bu küçük ada, bugün dünyanın en ilginç toplumsal yapılarından birine ev sahipliği yapıyor. Doğanın ve tarihin tam ortasında, kendi kurallarıyla yaşayan 62 ada sakininin soyu tek bir noktada kesişiyor. İşte 19. yüzyıldan bugüne uzanan, okyanusun ortasındaki bu şaşırtıcı mirasın tüm detayları...
BU HİKAYE 1883 YILINDA BAŞLADI
İngiliz maceracı William Marsters, 1883 yılında kopra (kurutulmuş hindistan cevizi) ticareti yapmak amacıyla o dönem bomboş olan Palmerston Adası’na yerleşti. Yanında getirdiği Polinezyalı eşleriyle birlikte zamanla 23 çocuk ve 134 torundan oluşan devasa bir koloni kurdu.
Marsters, 1899 yılında hayata gözlerini yummadan önce 2 kilometrekarelik bu küçük adayı üç eşinin soyundan gelenler arasında paylaştırdı. Bugün ada sakinleri hala bu tarihi sınırlara göre yaşıyor ve ailelerini adanın kendi paylarına düşen kısmına yerleştiriyorlar.
KENDİ İÇLERİNDE EVLENMEK YASAK
Palmerston’u sıra dışı yapan sadece herkesin aynı soyadını taşıması değil. Ada topluluğunda, William Marsters’ın üç farklı eşinden gelen aile kolları arasında belirlenen düzen bugün de korunuyor. Bu yapıya göre, aynı aile koluna mensup kişilerin birbiriyle evlenmesine kesinlikle izin verilmiyor.
Bu kural, küçük nüfusa rağmen toplumsal düzenin yüzyılı aşkın süredir bozulmadan sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.
DIŞ DÜNYADAN TAMAMEN YALITILMIŞ BİR YAŞAM
Modern dünyadan neredeyse tamamen kopuk olan Palmerston'da banka ve mağaza bulunmuyor. Yerel halk, en temel ihtiyaçları veya modern konforlar için yaklaşık 800 kilometre güneydeki Rarotonga Adası’na gitmek zorunda kalıyor.
Adanın dış dünyayla tek düzenli bağı ise yılda sadece üç kez uğrayan bir kargo gemisi. Cook Adaları'nın en büyük şehri Rangiroa'dan gelen bu gemi adaya erzak getirirken, dönüşte Palmerston’un tek ihracat ürünü olan dondurulmuş papağan balığı kasalarını taşıyor.
ADAYA AYAK BASMANIN SIRA DIŞI ŞARTI
Palmerston'a ulaşmak başlı başına zor bir süreç. Bu izole mercan adasında havaalanı ve araç yolu bulunmadığından ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Ancak adaya varmak, doğrudan karaya çıkabileceğiniz anlamına da gelmiyor; çünkü burada kendine özgü misafirperverlik kuralları uygulanıyor.
Gelenekler gereği adaya gelen hiçbir yabancının, yerel bir aile tarafından karşılanıp misafir olarak kabul edilmeden kıyıya ayak basmasına izin verilmiyor. Adayı ziyaret eden denizciler ise kendilerini karşılayan ailenin evinde ağırlanıyor ve bu misafirperverliğe karşılık giysi, kalem ve okul malzemesi gibi temel ihtiyaç ürünleri getiriyor.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN DONDURUCU REKORU
Palmerston Adası, Güney Yarımküre'de kişi başına en fazla dondurucu düşen yerleşim yeri olma unvanını taşıyor. Adalılar, büyük pullu papağan balıklarını saklamak için evlerinde büyük dondurucular kullanıyor.
Enerji ihtiyacı ise yakın zamana kadar dizel jeneratörlerle sağlanırken, şimdilerde adaya kesintisiz elektrik sunacak yeni bir güneş enerjisi santrali inşa ediliyor.
KASIRGA GÖLGESİNDE: 6 METREDE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ
Deniz seviyesinden en yüksek noktası yalnızca 6 metre olan bu korumasız kara parçasında, zorlu doğa koşullarına karşı alınan önlemler de dikkat çekiyor. Yaz aylarında yaşanan kasırgalardan korunmak için adalılar, insan yapımı bir höyükten yararlanıyor.
VOLEYBOL VE KİLİSE GÜNLÜK HAYATIN MERKEZİNDE
Zorlu doğa şartlarına rağmen sosyal hayatlarından ödün vermeyen, pazar günleri hariç her öğleden sonra voleybol oynayan ve kiliseye büyük bağlılık gösteren ada sakinleri, doğanın ve tarihin ortasında kendi kurallarıyla yaşamaya devam ediyor.