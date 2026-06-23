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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı

        Ankara Polatlı'da otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 06:44 Güncelleme:
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        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı

        Kaza, saat 01.45 sıralarında Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü.

        OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Öte yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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