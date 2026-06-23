Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 01.45 sıralarında Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü.

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.