Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yalnız yaşayan emekli öğretmenin acı sonu! Evde çıkan yangında can verdi - En son haberler | Son dakika haberleri

        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...

        Erzincan'da, müstakil bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan Dil hayatını kaybetti. Dil'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 07:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...

        Erzincan'da, edinilen bilgiye göre, Ulalar Mahallesi'nde bulunan bahçeli müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan Dil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Cumhuriyet savcısı da bölgede incelemelerde bulundu.

        Dil'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu

        Kayseri'de, 39 yaşındaki Muhammet C., beraber yaşadığı babası tarafından sabah saatlerinde evinin salonunda hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi (İHA)

        #Erzincan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı tamamen açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı tamamen açık
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'