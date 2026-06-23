Erzincan'da, edinilen bilgiye göre, Ulalar Mahallesi'nde bulunan bahçeli müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan Dil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Cumhuriyet savcısı da bölgede incelemelerde bulundu.

Dil'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.