Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Günay Karacaoğlu: İstenmeyen çocuktum, ailem beni görsün diye oyuncu oldum - Magazin haberleri

        Günay Karacaoğlu: İstenmeyen çocuktum

        Çocukluk yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulunan oyuncu Günay Karacaoğlu, "İstenmeyen bir çocuktum. Sırf annem ve babam beni fark etsin, görsün diye oyuncu oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Günay Karacaoğlu, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına ve aile hayatının kariyeri üzerindeki etkileri hakkında konuştu. 55 yaşındaki oyuncu, ailesi tarafından istenmeyen bir çocuk olarak büyüdüğünü ve kendisini fark ettirebilmek için oyunculuğa yöneldiğini itiraf etti.

        2

        Beş kişilik bir ailenin üçüncü çocuğu olduğunu belirterek çocukluk yıllarını anlatan Karacaoğlu, "Büyüdüğüm ev gayet normaldi ama ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum. Hani klasik bir inanış vardır; 'tekne kazıntısı' çocuk çok şımartılır derler ya, bizde hikâye hiç öyle işlemedi. Hiç istenmediğim için ailemde hep bir 'Ben de buradayım' deme çabası içindeydim" dedi.

        3

        "DANSÖZ OLMAYA KARAR VERMİŞTİM"

        Ünlü oyuncu, açıklamalarının devamında, "Sırf annem ve babam beni görsün, fark etsin diye oyuncu oldum. Hatta bir dönem dansöz olmaya karar vermiştim, kendime 'Alev Yaldız' adını koymuştum" ifadelerini kullandı.

        4

        'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Karacaoğlu, daha önce yaptığı "Şişko ve kısa boylu olduğum için platonik aşk yaşamaya mecburdum" açıklamasına da açıklık getirdi.

        5

        "PEŞİNDEN KOŞULASI BİR TİP DEĞİLDİM"

        Oyuncu, "Hiçbir zaman çok bakılan, peşinden koşulası bir tip değildim. Tombuldum ve kısa boyluydum; ondan sonra böyle bir durum oldu tabii ki ama bunu hiç dert etmedim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, HT Magazin

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor." diyen Erdoğan, "Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız gürültüsüz ...
        #Günay Karacaoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin