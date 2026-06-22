Günay Karacaoğlu: Ailem beni görsün diye oyuncu oldum

"DANSÖZ OLMAYA KARAR VERMİŞTİM"

Beş kişilik bir ailenin üçüncü çocuğu olduğunu belirterek çocukluk yıllarını anlatan Karacaoğlu, "Büyüdüğüm ev gayet normaldi ama ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum. Hani klasik bir inanış vardır; 'tekne kazıntısı' çocuk çok şımartılır derler ya, bizde hikaye hiç öyle işlemedi. Hiç istenmediğim için ailemde hep bir 'Ben de buradayım' deme çabası içindeydim. Sırf annem ve babam beni görsün, fark etsin diye oyuncu oldum. Hatta bir dönem dansöz olmaya karar vermiştim, kendime 'Alev Yaldız' adını koymuştum" dedi.