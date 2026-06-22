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        Haberler Magazin Günay Karacaoğlu: Ailem beni görsün diye oyuncu oldum

        Günay Karacaoğlu: Ailem beni görsün diye oyuncu oldum

        Katıldığı programda çocukluk yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, "İstenmeyen bir çocuktum. Sırf annem ve babam beni fark etsin, görsün diye oyuncu oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Günay Karacaoğlu, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına ve aile hayatının kariyeri üzerindeki etkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 55 yaşındaki oyuncu, ailesi tarafından istenmeyen bir çocuk olarak büyüdüğünü ve kendisini fark ettirebilmek için oyunculuğa yöneldiğini itiraf etti.

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        "DANSÖZ OLMAYA KARAR VERMİŞTİM"

        Beş kişilik bir ailenin üçüncü çocuğu olduğunu belirterek çocukluk yıllarını anlatan Karacaoğlu, "Büyüdüğüm ev gayet normaldi ama ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum. Hani klasik bir inanış vardır; 'tekne kazıntısı' çocuk çok şımartılır derler ya, bizde hikaye hiç öyle işlemedi. Hiç istenmediğim için ailemde hep bir 'Ben de buradayım' deme çabası içindeydim. Sırf annem ve babam beni görsün, fark etsin diye oyuncu oldum. Hatta bir dönem dansöz olmaya karar vermiştim, kendime 'Alev Yaldız' adını koymuştum" dedi.

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        İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Karacaoğlu, daha önce yaptığı "Şişko ve kısa boylu olduğum için platonik aşk yaşamaya mecburdum" açıklamasına da açıklık getirdi.

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        "PEŞİNDEN KOŞULASI BİR TİP DEĞİLDİM"

        Oyuncu, "Hiçbir zaman çok bakılan, peşinden koşulası bir tip değildim. Tombuldum ve kısa boyluydum; ondan sonra böyle bir durum oldu tabii ki ama bunu hiç dert etmedim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, HT Magazin

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