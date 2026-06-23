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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Oracle yapay zeka dönüşümünde 21 bin çalışanını işten çıkardı! İşgücü yüzde 13 küçüldü

        Oracle yapay zeka dönüşümünde 21 bin çalışanını işten çıkardı! İşgücü yüzde 13 küçüldü

        Oracle, yapay zeka teknolojilerini operasyonlarına entegre ederken iş gücünü 21 bin kişi azalttı. 2026 mali yılında çalışan sayısı 162 binden 141 bine düşen şirket, 1,84 milyar dolar tazminat ve çıkış maliyeti ödedi. Bulut bilişimde Amazon ve Microsoft'a karşı rekabetini güçlendirmek için OpenAI ve Meta ile büyük veri merkezi anlaşmaları imzalayan Oracle, bu dönüşümü nakit yakarak ve borçlanarak finanse ediyor.

        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:04 Güncelleme:
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        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı

        Son dönemde teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası hız kesmeden devam ediyor. Google, Meta, Amazon ve Microsoft gibi sektörün önde gelen şirketleri başta olmak üzere, 2026’nın ilk yarısında 196 teknoloji firması toplam 119 binden fazla çalışanı işten çıkardı. Yapay zekanın operasyonel verimliliği artırması, otomasyonun yaygınlaşması ve stratejik önceliklerin hızla değişmesi, birçok şirketi “daha az çalışanla daha fazla iş” modeline yöneltti.

        Tam da bu süreçte bulut bilişimin önemli oyuncularından Oracle, dikkat çeken bir restrüktürasyona imza attı. Bir dönem bulut pazarında nispeten yavaş büyüyen Oracle, yapay zeka çağında iddialı hamleler yaparken iş gücünü ciddi oranda küçülttü.

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        ORACLE’IN İŞ GÜCÜ YÜZDE 13 DARALDI

        Reuters'in haberine göre, Oracle’ın 31 Mayıs 2026 itibarıyla toplam çalışan sayısı 141 bine geriledi. Geçen yılın aynı dönemindeki 162 bin çalışana göre yaklaşık 21 bin kişilik azalma yaşandı. Şirketin yıllık raporuna göre küçülme oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Oracle, bu iş gücü düzenlemelerini yönetim değişiklikleri, ürün stratejilerindeki revizyonlar, performans değerlendirmeleri ve bazı satın almalara bağlıyor.

        1.84 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT ÖDEMESİ

        Restrüktürasyon çalışmaları kapsamında Oracle, 1.84 milyar dolar tazminat ve diğer çıkış maliyetleri harcadı. Bu tutar, önceki mali yıla göre yaklaşık beş kat artış anlamına geliyor. Şirket daha önce de binlerce çalışanı işten çıkardığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

        YAPAY ZEKA ADOPSYONU İŞ KAYIPLARINI HIZLANDIRDI

        Oracle’daki iş gücü küçülmesinin en önemli nedenlerinden biri, yapay zeka teknolojilerinin şirket içinde hızla benimsenmesi. AI araçları, kod geliştirme, müşteri desteği, veri analizi ve bulut operasyonları gibi birçok alanda verimliliği önemli ölçüde artırırken, bazı rollerin ihtiyaç azalmasına yol açtı. Şirket bu sayede daha yalın ve rekabetçi bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.

        OPENAI VE META İLE DEV VERİ MERKEZİ ANLAŞMALARI

        Uzun yıllar bulut pazarında daha küçük bir oyuncu olarak kalan Oracle, son dönemde atağa kalktı. OpenAI ve Meta ile imzalanan büyük veri merkezi anlaşmaları sayesinde Amazon ve Microsoft’a karşı rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Ancak rakiplerinin aksine Oracle, bu yatırımları güçlü nakit akışı yerine nakit yakarak ve borçlanarak finanse etmek zorunda kaldı. Bu gelişmelerin ardından şirketin hisseleri 2026’da yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

        70 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE HARCAMASI PLANI

        Oracle, mevcut mali yılda net sermaye harcamasının yaklaşık 70 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu büyük yatırımı finanse etmek için 40 milyar dolar tutarında borç ve özsermaye artırımı planlanıyor. Bunun 20 milyar dolarlık kısmı daha önce duyurulan hisse ihracı ile karşılanacak.

        TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE YENİ NORMAL

        Oracle’ın yaşadığı süreç, yapay zekanın teknoloji sektöründeki istihdam dinamiklerini nasıl değiştirdiğinin çarpıcı bir örneği. Layoffs verilerine göre sektör genelinde işten çıkarmalar devam ederken şirketler aynı zamanda altyapı yatırımlarını rekor seviyelere çıkarıyor. Bu paradoks, “daha akıllı sistemler ve daha az çalışan” modelinin sektördeki yeni norm haline geldiğini gösteriyor.

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