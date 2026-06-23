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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Norveç: 3 - Senegal: 2 | MAÇ SONUCU (2026 Dünya Kupası - Norveç-Senegal özet izle)

        Norveç: 3 - Senegal: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası I Grubu 2. maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Norveç 3-2 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        2026 Dünya Kupası I Grubu 2. hafta maçında Norveç ile Senegal kozlarını paylaştı. 5 golün çıktığı maçı Norveç 3-2 kazandı.

        Norveç'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Marcus Pedersen, 48. ve 58. dakikalarda ise Erling Haaland kaydetti.

        Senegal'in golleri ise 53. ve 90+3. dakikalarda Ismaila Sarr'dan geldi.

        Galatasaray'da kariyerini sürdüren Ismail Jakobs, 54. dakikada oyuna girdi ve takımının 2. golünün asistini yaptı.

        Bu sonucun ardından Norveç 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Senegal ise 0 puanda kaldı.

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        Grubun 3. ve son maçında Norveç Fransa'yla; Senegal ise Irak'la karşılaşacak.

        I Grubu güncel puan durumu:

        Fransa - 2 maç - 6 puan

        Norveç - 2 maç - 6 puan

        Senegal - 2 maç - 0 puan

        Irak - 2 maç - 0 puan

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