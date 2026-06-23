Norveç: 3 - Senegal: 2 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası I Grubu 2. maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Norveç 3-2 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:17 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası I Grubu 2. hafta maçında Norveç ile Senegal kozlarını paylaştı. 5 golün çıktığı maçı Norveç 3-2 kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Marcus Pedersen, 48. ve 58. dakikalarda ise Erling Haaland kaydetti.
Senegal'in golleri ise 53. ve 90+3. dakikalarda Ismaila Sarr'dan geldi.
Galatasaray'da kariyerini sürdüren Ismail Jakobs, 54. dakikada oyuna girdi ve takımının 2. golünün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından Norveç 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Senegal ise 0 puanda kaldı.
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Grubun 3. ve son maçında Norveç Fransa'yla; Senegal ise Irak'la karşılaşacak.
I Grubu güncel puan durumu:
Fransa - 2 maç - 6 puan
Norveç - 2 maç - 6 puan
Senegal - 2 maç - 0 puan
Irak - 2 maç - 0 puan
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