CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK ve Parti Meclisi toplantısına başkanlık ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün TBMM'de Grup Toplantısı'nda milletvekillerine seslenecek.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yoğun gündem devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı ile saat 14.00'te Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kulislerde, bugünkü toplantıda bazı yerel yöneticilere yönelik ihraç kararlarının gündeme gelebileceği konuşuluyor. PM’nin gündem başlıkları arasında “il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi” maddesi yer aldı.

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Toplantılar nedeniyle Kılıçdaroğlu, grup toplantısı yapmak için TBMM’ye başvurmadı.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "arınma" ifadesiyle ilgili olarak "Gerçekten akıl tutulması var. Neden biliyor musunuz? Arınmadan korkuyorlar. Kirlileri arındıracağım. Bu millete söz verdim. Bu partinin ahlaki üstünlüğünü koruyacağım. Öyle para pul işine girenlerin bu partide yeri yoktur. Çıkar sağlayanların bu partide yeri yoktur. Bunu gayet açık ve net söylüyorum. Görevine son verilenin gerekçelerini olduğu gibi yazıyoruz. Gidin, aklanın gelin, başımızın üstünde yeriniz var" demişti.

ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA

CHP'nin saat 13.30'da TBMM'de yapılacak Grup Toplantısı'nda ise Grup Başkanı Özgür Özel konuşacak.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yarın saat 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz" dedi.

"YENİ PARTİ KONUSU HİÇ KONUŞULMADI"

Emre, yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bugüne kadar yeni bir parti kurulması konusunda hiçbir toplantıda konuşulmadı" diye konuştu.