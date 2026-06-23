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        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu MYK ve PM'yi topluyor, Özgür Özel ise Grup Toplantısı'nda | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu MYK ve PM'yi topluyor, Özel ise Grup Toplantısı'nda

        CHP'de bugün yoğun bir gündem bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK ve PM toplantılarına başkanlık ederken, gözler yeni ihraç kararlarında olacak. Özgür Özel ise TBMM'de Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK ve Parti Meclisi toplantısına başkanlık ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün TBMM'de Grup Toplantısı'nda milletvekillerine seslenecek.

        Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yoğun gündem devam ediyor.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı ile saat 14.00'te Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

        Kulislerde, bugünkü toplantıda bazı yerel yöneticilere yönelik ihraç kararlarının gündeme gelebileceği konuşuluyor. PM’nin gündem başlıkları arasında “il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi” maddesi yer aldı.

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        Toplantılar nedeniyle Kılıçdaroğlu, grup toplantısı yapmak için TBMM’ye başvurmadı.

        Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "arınma" ifadesiyle ilgili olarak "Gerçekten akıl tutulması var. Neden biliyor musunuz? Arınmadan korkuyorlar. Kirlileri arındıracağım. Bu millete söz verdim. Bu partinin ahlaki üstünlüğünü koruyacağım. Öyle para pul işine girenlerin bu partide yeri yoktur. Çıkar sağlayanların bu partide yeri yoktur. Bunu gayet açık ve net söylüyorum. Görevine son verilenin gerekçelerini olduğu gibi yazıyoruz. Gidin, aklanın gelin, başımızın üstünde yeriniz var" demişti.

        ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA

        CHP'nin saat 13.30'da TBMM'de yapılacak Grup Toplantısı'nda ise Grup Başkanı Özgür Özel konuşacak.

        CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yarın saat 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz" dedi.

        "YENİ PARTİ KONUSU HİÇ KONUŞULMADI"

        Emre, yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bugüne kadar yeni bir parti kurulması konusunda hiçbir toplantıda konuşulmadı" diye konuştu.

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