İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin yakınında zorla bir araca bindirilerek kaçırılmış, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği film gibi bir operasyonla Karaal kurtarılmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

İKİ ARAÇLA OLAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden 6'sının tutuklandığı olayla ilgili bu gece flaş bir gelişme yaşandı. Bu tutuklamaların ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın kilit isimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etti.

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İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kaçırılma olayında iki araçla olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, olay yerinde Karaal’ı kaçıran şüpheliler, Kayışdağı’nda diğer ikinci araca geçerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

NEFES KESEN OPERASYON DÜZENLENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri 6 kişinin tutuklandığı olayla ilgili kilit isimlerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarla, görüntülerde Karaal'a kendilerini polis olarak tanıtıp, “Seni Vatan Şube'ye götüreceğiz” diyerek kaçıran şüphelilerden 3'ünün aralarında olduğu 5 kişilik kilit ekibin, Kocaeli’nin Çağırkan köyünde bir villada gizlendikleri belirlendi. Olayın ardından gizlenen bu isimlere gece yarısı nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

OLAYIN KİLİT İSİMLER YAKALANDI

Günlerdir sık sık adres değiştiren ve gizlenen, soruşturmanın kilit isimleri olarak tespit edilen Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A., Mazlum B. ve bir şüpheli daha Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

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DİYARAKIR'DAN GELMİŞLER

Yapılan çalışmaların ardından yakalanan şüphelilerden 3 kişinin çeşitli suçlardan suç kaydı çıktı. Araştırmada, şüphelilerin kaçırma eylemini gerçekleştirmek için Diyarbakır’dan geldikleri belirlendi. Soruşturma derinleştirildi.

"300 KİLO ALTIN TALEP ETTİLER"

Önceki gün resmi ifadesini veren Karaal, kendisini kaçıran kişiler tarafından sopalarla dövüldüğünü belirterek, şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın talep ettiğini söyledi.

İfadesinde, “Bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı, İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bende öyle bir para olmadığını söylediğimde bana işkence ederek, o parayı vereceksin dediler” dedi.

“SAKLANAN 500 KİLO ALTINI VERECEKSİN”

“Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin” diyerek kendisini dövmeye devam ettiklerini söyleyen Karaal, “Ben bu sırada, çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim dedim. Bunun üzerine, 'O parayı biz sana 2 milyon veririz' diyerek beni dövmeye devam ettiler.

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"BİRKAÇININ YÜZÜNÜ TEŞHİS EDEBİLİRİM"

“Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim” dedi.

KENDİSİNİ KAÇIRANLARI TEŞHİS ETTİ

Teşhis etmesi için 8 fotoğraf gösterilen Karaal, bunlardan 3'ünün İBB çalışanı olduğunu belirterek, kaçırılmasıyla bir ilgilerinin olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Karaal, 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerin kendisini polis gibi tanıtıp zorla araca götüren 4 kişiden ikisi olduğunu, 3, 4 ve 5 numaralı fotoğraflardaki kişileri ise alıkonulduktan sonra kaçırma organizasyonunun içinde gördüğünü ifade etti. Karaal’ın kendisini kaçıranlar arasında teşhis ettiği 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerde diğer iki kişiyle birlikte bu gece düzenlene operasyonda yakalananlar arasında yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.