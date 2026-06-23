Rekabet’ten Threads açıklaması! “Meta taahhütlere uydu”

Meta’nın X (Twitter) alternatifi olarak hayata geçirdiği Threads, ilk çıktığında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak Rekabet Kurumu’nun 2024 yılında aldığı geçici tedbir kararı sonrası Türkiye’de erişime kapatılan platform, uzun bir aranın ardından önemli değişikliklerle geri döndü. Rekabet Kurumu’nun açıklamasıyla birlikte Meta’nın taahhütlerini yerine getirdiği duyuruldu. Bu gelişme, hem kullanıcı hakları hem de dijital platformlardaki rekabet düzenlemeleri açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

THREADS TÜRKİYE’DE YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Türkiye’de aylardır askıda olan Threads, Rekabet Kurumu’nun müdahalesi sonucunda yeniden hizmet vermeye başladı. Platforma erişim sağlayan kullanıcılar, artık daha esnek katılım seçenekleriyle karşılaştı. En dikkat çekici değişiklik ise Instagram hesabı zorunluluğunun tamamen kaldırılması oldu.

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INSTAGRAM HESABI ARTIK ZORUNLU DEĞİL

Yeni dönemde Threads’e katılmak için iki farklı yol sunuluyor. Mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam etmek isteyenler bu yöntemi kullanabilecek.

İsteyen kullanıcılar ise yalnızca telefon numarasıyla, Instagram’dan tamamen bağımsız ve sıfırdan yeni bir Threads hesabı oluşturabilecek.

Bu sayede Instagram kullanmayan veya kullanmak istemeyen kişiler de platforma rahatça erişim sağlayabilecek.

KULLANICI VERİLERİ ÜZERİNDE TAM KONTROL

Rekabet Kurumu kararının en kritik noktalarından biri kullanıcı verilerinin korunması. Instagram’dan bağımsız olarak açılan Threads hesaplarında, kullanıcı verileri Meta’nın diğer platformlarındaki (Instagram, Facebook vb.) verilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar kendi verileri konusunda daha fazla söz hakkına sahip olacak.

THREADS NEDEN KAPANMIŞTI?

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabeti ihlal edebileceği endişesiyle Meta’ya karşı geçici tedbir kararı almıştı. Bu kararın ardından Meta, Threads’i Türkiye’de erişime kapatma yoluna gitmişti. Tedbire uymadığı dönem için de idari para cezası uygulanmıştı.Meta’nın Rekabet Kurumu ile yaptığı görüşmeler sonucunda taahhütlerini yerine getirmesiyle platform yeniden açıldı. Bu süreç, Türkiye’de dijital pazarlarda rekabetin korunması ve kullanıcı verilerinin güvence altına alınması bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor.

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KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Threads’e yeniden erişim sağlayan kullanıcılar, hesap oluşturma aşamasında yeni seçenekleri dikkatlice değerlendirebilecek. Özellikle bağımsız hesap tercih edenler, verilerinin diğer Meta servisleriyle birleştirilmeyeceğini bilerek daha bilinçli bir seçim yapma imkanı bulacak. Uzmanlar, bu kararın benzer platformlar için de emsal oluşturabileceğini belirtiyor.

İŞTE REKABET KURUMUNUN TAM AÇIKLAMASI

"Meta Platforms, Inc. (META) Tarafından Threads Uygulamasının Türkiye’de Yeniden Kullanıma Sunulmasına İlişkin Başvuru, Kabul Edilen Taahhütlerle Uyumlu Bulunmuştur. (23.6.2026)

Rekabet Kurulunun (Kurul) 03.08.2023 tarihli ve 23-36/667-M sayılı kararı ile META’nın kullanıma sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak META hakkında önaraştırma yapılmasına karar verilmiş; önaraştırma sürecinde bağlama iddialarının yanında Threads ile Instagram arasında birtakım verilerin birleştirildiği de tespit edilmiştir. Önaraştırma kapsamında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Kurulun 23.11.2023 tarihli ve 23-54/1031-M sayılı kararı ile META hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

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Soruşturma sürecinde Kurulun 08.02.2024 tarihli ve 24-07/125-50 sayılı kararı ile META tarafından Threads uygulaması aracılığıyla elde edilen verilerin Instagram uygulamasından elde edilen veriler ile birleştirilmesinin engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Sonrasında META, Threads’in Türkiye’deki faaliyetlerini askıya alarak geçici tedbir kararını konusuz bırakmıştır. Ayrıca geçici tedbir kararının gerekliliklerine uyum sağlanmayan dönem bakımından Kurulun 03.05.2024 tarihli ve 24-21/482-205 sayılı kararı ile META hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Devam eden süreçte, META tarafından soruşturmaya konu bağlama ve veri birleştirme davranışına ilişkin endişeleri bertaraf etmek amacıyla sunulan taahhütler, Kurulun 07.11.2024 tarihli ve 24-45/1053-450 sayılı kararı ile kabul edilerek META bakımından bağlayıcı hâle getirilmiş ve yürütülen soruşturma sonlandırılmıştır.

Söz konusu taahhütler kapsamında META, Threads’in Türkiye’de yeniden kullanıma sunulması halinde hem Threads’e ilk defa kaydolacak kullanıcıların hem de daha önce Threads’e kaydolmuş ancak durdurma sürecinde hesabını silmeyi tercih etmemiş olan kullanıcıların Instagram hesabı gerekmeksizin Threads’i kullanabilmesini sağlayacak bir yapı tasarlamayı taahhüt etmiştir. Bu çerçevede, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda Threads’i Instagram hesaplarıyla kullanma veya Instagram’dan ayrı şekilde verileri birleştirilmeksizin bir Threads Profili oluşturma seçenekleri arasında tercih yapabilmesi öngörülmüştür.

META, bağlayıcı hâle getirilen taahhütlere uygun şekilde Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumuna başvuruda bulunmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda Kurul tarafından Threads uygulamasının Türkiye’de yeniden kullanıma sunulması için atılacak adımları içeren dilekçenin Kurulun 07.11.2024 tarihli ve 24-45/1053-450 sayılı kararıyla bağlayıcı hâle getirilen taahhütlere uyum sağladığına 10.06.2026 tarih ve 26-21/626-256 sayı ile karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Threads Türkiye’de yeniden faaliyete geçtiğinde, “Threads'i Instagram hesabıyla kullanma” ya da “Instagram hesabından bağımsız olarak bir cep telefonu numarası kullanarak hesap oluşturma” seçenekleri sunulacak; Instagram’dan bağımsız olarak Threads’i kullanmayı tercih eden kullanıcıların Instagram hesabından elde edilen kişisel verileri Threads ile birleştirilmeyecektir."