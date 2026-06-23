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        Haberler Dünyadan Üçüncü çocuğuna hamile olan Anne Hathaway Saint Tropez tatilinde

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Anne Hathaway Saint Tropez tatilinde

        Üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Anne Hathaway, Fransız Rivierası'nda tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Anne Hathaway, Saint Tropez tatilinde, belirginleşen karnını gösterdi.

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        43 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız, eşi Adam Shulman ve yakın arkadaşlarıyla Fransız Rivierası'nda tatil yaparken tüm gözler karnındaydı.

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        Hathaway, Fransa'nın ünlü tatil bölgesinde yer alan Jardin Tropezina plajında ​​keyifli görünüyordu.

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        Bikinisinin üzerine sardığı havluyla deniz kenarında görüntülenen ünlü oyuncu, güneşten korunmak için sıkı önlemler aldı.

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        Hathaway, bütün vücudunu kapatan bir deniz kıyafetiyle yüzerken objektiflere yansıdı.

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        Ünlü oyuncu, geniş kenarlı şapkasını ve gözlüğünü de hiç çıkarmadı.

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        'Şeytan Marka Giyer' filmi yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı videoda belirginleşen karnını göstererek üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

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        14 yıldır evli olduğu Adam Shulman'la 10 ve 6 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Hathaway'in hamilelik haberine Gigi Hadid, Mindy Kaling gibi birçok ünlü isim de yorum yaparak sanatçıya tebrik mesajları sundu.

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        Oyuncu ve şarkıcı Barbra Streisand da Hathaway'in üçüncü çocuğuna hamilelik haberini iç ısıtan bir fotoğrafla kutladı. 84 yaşındaki Hollywood yıldızı, Hathaway'in büyüyen karnını okşarken çekilmiş bir fotoğrafı, "Anne ve Adam, bebek için tebrikler!" mesajıyla paylaştı.

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        #Anne Hathaway
        #Hamile
        #tatil
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