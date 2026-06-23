İstanbul Sarıyer'de, 26 Haziran 2025'te, Samet Terzi (19), Anıl Ö., isimli kişi tarafından cinsel istismara maruz kalması sonucu hamile olduğu iddia edilen eski nişanlısını Oya Budak'ı (18), gezme bahanesiyle evinden aldı.

OYA'YA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

AA'daki habere göre bir süre sonra sanık Terzi'nin araçtan inmesinin ardından maktul Oya Budak, sanığın ne yaptığını merak ederek yanına gitti.

Sanığın elinde silahı görmesi üzerine kaçmaya başlayan Budak'a, sanık Terzi bir el ateş ederek yere düşürdü, devamında ise yanına giderek kafasına ateş etti.

GENÇ KADIN BEBEĞİYLE CAN VERDİ

Çevreden gelen vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Budak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Terzi'nin olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu, savunmasında uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği, eski nişanlısını ise gezme bahanesiyle çağırarak olayı planlı şekilde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

"KADINA KARŞI TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"

İddianamede, sanık Terzi'nin "kadına karşı tasarlayarak öldürme" "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"İNDİRİMSİZ" AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar 19 Haziran'da açıklandı. Mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan, sanık Terzi'nin "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 3 ay 10 gün hapse çarptırıldığını bildirdi.

Olayın vahameti, oluş şekli, sanığın sabıkalı hali dolayısıyla suç işleme eğiliminin gözetildiği ifade edilen kararda, haksız tahrik indirimi, cezada erteleme ve takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.