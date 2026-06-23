Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Cinsel istismar mağduru Oya Budak'ı katleden nişanlıya büyük ceza! | Son dakika haberleri

        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!

        İstanbul'da, cinsel istismar mağduru olan eski nişanlısı 18 yaşındaki Oya Budak'ı, silahla öldüren sanık 19 yaşındaki Samet Terzi, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Terzi'ye, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!

        İstanbul Sarıyer'de, 26 Haziran 2025'te, Samet Terzi (19), Anıl Ö., isimli kişi tarafından cinsel istismara maruz kalması sonucu hamile olduğu iddia edilen eski nişanlısını Oya Budak'ı (18), gezme bahanesiyle evinden aldı.

        OYA'YA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

        AA'daki habere göre bir süre sonra sanık Terzi'nin araçtan inmesinin ardından maktul Oya Budak, sanığın ne yaptığını merak ederek yanına gitti.

        Sanığın elinde silahı görmesi üzerine kaçmaya başlayan Budak'a, sanık Terzi bir el ateş ederek yere düşürdü, devamında ise yanına giderek kafasına ateş etti.

        GENÇ KADIN BEBEĞİYLE CAN VERDİ

        Çevreden gelen vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Budak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

        Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Terzi'nin olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu, savunmasında uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği, eski nişanlısını ise gezme bahanesiyle çağırarak olayı planlı şekilde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

        "KADINA KARŞI TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"

        İddianamede, sanık Terzi'nin "kadına karşı tasarlayarak öldürme" "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        "İNDİRİMSİZ" AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar 19 Haziran'da açıklandı. Mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan, sanık Terzi'nin "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 3 ay 10 gün hapse çarptırıldığını bildirdi.

        Olayın vahameti, oluş şekli, sanığın sabıkalı hali dolayısıyla suç işleme eğiliminin gözetildiği ifade edilen kararda, haksız tahrik indirimi, cezada erteleme ve takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!

        İstanbul'da, 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Sultan Çağan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başvurunun ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının erkek arkadaşı Vedat Ç.'nin ifadesine başvurmak istedi. İlk ifadesin...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 4 can kaybı var!
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 4 can kaybı var!
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama