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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu

        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu

        İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık', '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, elebaşılığını V.B.'nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup'a yönelik inceleme başlatıldı.

        Soruşturmada, şirkete ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden, düzenlenen sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığının tespit edildiği belirtildi.

        6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

        Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandığı öğrenildi.

        BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

        Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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