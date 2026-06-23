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        Haberler Gündem Güncel 10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon! | Son dakika haberleri

        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!

        Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik dev bir operasyona imza attı. Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:30 Güncelleme:
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        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Samsun merkezli operasyon kapsamında İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

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        ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

        Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adreste arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 52 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        DİJİTAL DELİLLERE EL KONULDU

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen bilgisayarlar, cep telefonları, depolama cihazları ve diğer dijital materyaller incelemeye alınırken, elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam edildiği öğrenildi.

        10 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

        Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin yönettiği değerlendirilen yasa dışı bahis ağının yaklaşık 10 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Mali hareketler ve para trafiğine ilişkin çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

        SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

        Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin sorgularının sürdüğü, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi. Siber polis ekiplerinin elde edilen yeni deliller doğrultusunda operasyonun kapsamını genişletebileceği belirtiliyor.

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