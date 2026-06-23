Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek, krediye dönüşecek

Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim sisteminde öğrenme anlayışını dönüştürecek tarihi bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak “Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlandı.

Yeni düzenleme ile öğrencilerin kampüs dışında edindikleri yetkinlikler belirli kriterler doğrultusunda tanınabilecek, Avrupa standartlarıyla uyumlu biçimde AKTS kredisine dönüştürülebilecek ve transkriptler ile diploma eklerinde yer alabilecek.

"YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİNE YÖNELİK CESUR VE YENİLİKÇİ BİR ADIM"

Mikro yeterliliklerin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ve yaşam boyu öğrenmenin önemli bir parçası olacağını vurgulayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, “Yükseköğretim sistemimiz artık yetkinlik odaklı bir yapıya doğru şekilleniyor. Mikro yeterlilikler sayesinde öğrencilerimiz ve mezunlarımız ihtiyaç duydukları yetkinlikleri daha hızlı kazanabilecek, değişen dünyanın beklentilerine daha güçlü şekilde cevap verebilecekler.” ifadelerini kullandı.

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Mikro yeterlilik ve mikro kredi uygulamaları, yükseköğretimde geleneksel öğrenme anlayışını dönüştürmeyi amaçlayan yenilikçi politikalar arasında gösteriliyor. Üniversite dışındaki öğrenmelerin akademik sistem içerisinde tanınmasına imkân sağlayan bu model, öğrenmenin zaman ve mekân sınırlarını aşan yeni bir yaklaşıma işaret ederken, yükseköğretimin geleceğine yönelik cesur ve yenilikçi bir adımı olarak öne çıkıyor.

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA YENİ YETKİNLİK MODELİ

Mikro yeterlilikler belirli bir konuda kısa süreli, esnek ve hedef odaklı öğrenme süreçleri sonunda kazanılan, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle doğrulanan ve kalite güvencesi altında sunulan yeterlilikler olarak tanımlanıyor.

Özellikle yapay zekâ, veri bilimi, dijital teknolojiler ve hızla dönüşen sektörlerde ortaya çıkan yeni beceri ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan sistem sayesinde öğrenciler, klasik diploma programlarının yanında iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri de kazanabilecek.

Başarıyla tamamlanan mikro yeterlilik programları sonunda öğrenenlere uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazanılan öğrenme çıktıları dijital rozetler aracılığıyla kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlar üzerinden güvenli biçimde saklanabilecek.

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PROGRAMLAR İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Yayımlanan usul ve esaslarla birlikte üniversiteler önümüzdeki dönemden itibaren mikro yeterlilik uygulamalarını başlatabilecek. Bu sayede öğrencilerin sektör deneyimlerinde, mesleki uygulamalardan ve farklı öğrenme ortamlarından elde ettikleri bazı yetkinlikler akademik olarak tanınabilecek ve AKTS kredi sistemine yansıtılabilecek.

Mikro yeterlilik programları toplumsal, bireysel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak. Programlar sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde güncellenecek.

Mikro yeterlilikler modüler yapıda veya kısa süreli öğretim programları şeklinde düzenlenebilecek. Böylece öğrenenler ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri daha kısa sürede kazanabilecek ve öğrenme süreçlerini kariyer hedeflerine göre kişiselleştirebilecek.

ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI: EĞİTİMİ KAMPÜSLE SINIRLAMAYIN

Öğrencilere ders müfredatının dışındaki öğrenme fırsatlarından yararlanmaları çağrısında bulunan Özvar, “Bu adımı, yükseköğretimi diploma odaklı yapıdan yetkinlik odaklı yapıya taşıyan en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca sınıflarda değil; teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Zaten dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşırmak gerekir. Öğrencilerimize kendi alanlarıyla ilgili kurslara, uygulamalara, etkinliklere ve yeni öğrenme fırsatlarına katılmalarını tavsiye ediyorum. Artık öğrenme yalnızca sınıfta gerçekleşmiyor. Geleceğin dünyasında sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bireyler öne çıkacak” dedi.

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İlk olarak BTK Akademi ve Savunma Sanayii Başkanlığı Akademisi ile yürütülen çalışmalar sonucunda belirli teknik alanlarda alınan eğitimlerin üniversite programlarında akademik karşılık bulmasının sağlandığını ifade eden Özvar, mikro kredilendirme yaklaşımıyla modüler yetkinlik modelinin uygulanmaya başladığını söyledi.

MEZUNİYET KREDİSİNİN YÜZDE 10'U MİKRO YETERLİLİKLERDEN

Yeni düzenlemeyle öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün yüzde 10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek.

Yükseköğretim Kurulu, mikro yeterliliklerin Avrupa Eğitim Alanı ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu şekilde yürütülmesini öngörüyor. Böylece Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınabilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Yeni sistemle yükseköğretim, diploma ile sona eren bir süreç olmaktan çıkarak bireyin yaşamı boyunca devam eden dinamik bir gelişim ekosistemine dönüşecek. Mikro yeterlilikler, Türkiye'nin yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme ve geleceğin yetkinlikleri vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olacak.