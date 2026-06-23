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        Haberler Magazin Pınar Altuğ'un gurur günü

        Pınar Altuğ'un gurur günü

        Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su liseden mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Pınar Altuğ'un gurur günü

        2008'de evlenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızları Su liseyi bitirdi.

        Pınar Altuğ, yaşadığı gururu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu, "12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden... Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun" dedi.

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