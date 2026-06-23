Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)
Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...
Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
1
Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe
2
Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor
3
Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir
4
Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe
5
Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor
6
Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor
7
Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)
8
Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe
9
Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor
10
Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir
11
Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa
12
Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa