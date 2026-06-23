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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig TRANSFER SEZONU BAŞLADI... Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray transferleri - 2026 - 2027 sezonu - Son dakika transfer haberleri

        Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        1

        Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe

        2

        Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor

        3

        Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir

        4

        Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe

        5

        Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor

        6

        Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor

        7

        Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        8

        Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe

        9

        Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor

        10

        Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir

        11

        Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa

        12

        Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa

        13

        Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa

        14

        Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa

        15

        Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor -> Kasımpaşa

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