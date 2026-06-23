İstanbul Güngören'de, evli olan 37 yaşındaki Mustafa D., takıntı hâline getirdiği yine evli olan N.M. isimli kadını sürekli taciz edip tehditte bulundu. Kadın ifadesinde, “Sürekli karşıma çıkıp beni evlenmeye zorluyordu. Tehditler ediyordu. Son olarak, 'Senin en sevdiğinin kafasına sıkacağım' dedi” diye şikayette bulundu.

"EVLİYİM" DEDİ TEHDİTLER SÜRDÜ

15 Haziran günü saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre Mustafa D., mahalleden tanıdığı ve takıntı hâline getirdiği N.M. ile evlenmek istediğini söyledi. N.M. ise kendisinin evli olduğunu ve böyle bir düşüncesinin bulunmadığını belirtti. Ancak Mustafa D. bu durumu bir türlü kabul etmedi. Evli kadının sürekli karşısına çıkarak onu tehdit etti.

MOTOSİKLETLE KARŞISINA ÇIKTI

İddiaya göre Mustafa D., kadını son gördüğünde, “Senin en sevdiğinin kafasına sıkacağım” dedi. Şüpheli, olay günü de tehdidini gerçekleştirdi. Kadının kardeşi Hazem Muhammed (21), aracıyla evinin bulunduğu sokağa girdiği sırada Mustafa D. motosikletle karşısına çıktı.

Hazem Muhammed, 21 yaşında öldürüldü.

KAFASINA BİR EL ATEŞ ETTİ

İkili araçlarından inerek tartışmaya başladı. Mustafa D., belinden çıkardığı tabancayla Hazem'in kafasına bir el ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

O anlara tanık olan ablası N.M. hemen ambulans ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hazem Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ise motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

"MUSTAFA YAPTI, BENİMLE EVLENMEK İSTİYORDU"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından hemen çalışma başlattı. Olay anını gören abla N.M.'nin ifadesine başvuruldu.

N.M.'nin ifadesinde, “Mustafa yaptı. Benimle evlenmek istiyordu. Sürekli tehdit ediyordu. Bana, ‘Senin en sevdiğinin kafasına sıkacağım’ demişti” dediği öne sürüldü.

Bu ifadelerin ardından Cinayet Büro Amirliği dedektifleri şüphelinin peşine düştü.

SINIRI GEÇMESİNE DAKİKALAR KALA

Önce Esenler'e, ardından bir araçla Hatay'a giden şüpheli, adım adım takip edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Suriye'ye kaçma planı yaptığını tespit edince bölgede alarm verildi. Mustafa D., Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden sınırı geçmesine dakikalar kala düzenlenen operasyonla yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Mustafa D.'nin olay sonrası kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mustafa D.'nin, “Onlar beni tehdit ediyordu. Ben kimseyi tehdit etmedim. Olay günü korktum, bu yüzden ateş ettim” dediği öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen Mustafa D. ile yardım ettiği belirlenen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.