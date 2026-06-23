Beşiktaş'tan stoper harekatı! İngiliz basını duyurdu
Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve siyah-beyazlıların Wolverhampton'ın Çekyalı stoperini istediği yazıldı.
Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
İngiliz basını, siyah-beyazlıların Wolverhampton forması giyen Çekyalı stoperi istediğini iddia etti.
BEŞİKTAŞ'TAN KREJCI HAMLESİ
Express & Star'ın haberine göre; Beşiktaş, Championship’e düşen Wolverhampton'dan Ladislav Krejci’yi transfer listesine aldı.
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki stoperle ilgilendiği ve İngiliz ekibinin teklif beklediği kaydedildi.
Wolves'in küme düşmesine karşın Çekyalı oyuncuyu takımda tutmak istediği ve ucuza satmak zorunda kalmayacakları haberin detaylarında yer aldı.
Buna karşın Wolverhampton'ın gelecek teklifleri değerlendireceği, kararı ise Dünya Kupası'ndan sonra vereceği aktarıldı.
30 MİLYON EURO ÖDENDİ
Geçen sezon Krejci'yi kiralayan Wolverhampton, kiralama ve satın alma opsiyonu olarak Girona'ya toplamda 30 milyon Euro'luk bir ödeme yaptı.
Ladislav Krejci geçtiğimiz sezon 34 maçta 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 856 dakika sahada kaldı.