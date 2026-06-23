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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper harekatı: Ladislav Krejci

        Beşiktaş'tan stoper harekatı! İngiliz basını duyurdu

        Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve siyah-beyazlıların Wolverhampton'ın Çekyalı stoperini istediği yazıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

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        İngiliz basını, siyah-beyazlıların Wolverhampton forması giyen Çekyalı stoperi istediğini iddia etti.

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        BEŞİKTAŞ'TAN KREJCI HAMLESİ

        Express & Star'ın haberine göre; Beşiktaş, Championship’e düşen Wolverhampton'dan Ladislav Krejci’yi transfer listesine aldı.

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        Beşiktaş'ın 27 yaşındaki stoperle ilgilendiği ve İngiliz ekibinin teklif beklediği kaydedildi.

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        Wolves'in küme düşmesine karşın Çekyalı oyuncuyu takımda tutmak istediği ve ucuza satmak zorunda kalmayacakları haberin detaylarında yer aldı.

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        Buna karşın Wolverhampton'ın gelecek teklifleri değerlendireceği, kararı ise Dünya Kupası'ndan sonra vereceği aktarıldı.

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        30 MİLYON EURO ÖDENDİ

        Geçen sezon Krejci'yi kiralayan Wolverhampton, kiralama ve satın alma opsiyonu olarak Girona'ya toplamda 30 milyon Euro'luk bir ödeme yaptı.

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        Ladislav Krejci geçtiğimiz sezon 34 maçta 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 856 dakika sahada kaldı.

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