ABD Başkanı Trump, kendisine ait dijital platform Truth Social'da İran'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Sahte haberlerin ABD'nin bu zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapan o durmaksızın çalan tamtamlarıyla birleşen tüm itirazlarına ve aksini iddia eden yalan beyanlarına rağmen; İran, gelecekte çok uzun bir süre boyunca (Sonsuza dek!!!) en üst düzey nükleer denetimleri tam ve eksiksiz bir şekilde kabul etmiştir.

Bu durum “Nükleer Dürüstlüğü” güvence altına alacaktır. Eğer bunu kabul etmeselerdi, başka hiçbir müzakere olmayacaktı!

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İran tarafından yapılan bu ve diğer büyük tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın AÇIK kalmasına ve başka bir deniz ablukası uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim.

Bununla birlikte, şu aşamada pek olası görünmese de, ablukanın yeniden başlatılmasının gerekmesi ihtimaline karşı tüm gemiler yerlerinde kalmaya devam ediyor. ABD hazinesi tarafından serbest bırakılan para ve/veya yaptırım fonları, kontrolü ABD'de olmak üzere emanet hesaba aktarılmaktadır ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden; harika Amerikalı çiftçilerimizin mısır, buğday ve soya fasulyeleri de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacaktır.

Bunlar İran'ın çaresizce ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu bir insani krizdir ve çok geç olmadan, ŞİMDİ yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!"