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        Haberler Magazin Bergüzar Korel'den bikinili pozlar

        Bergüzar Korel'den bikinili pozlar

        4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, havuzda kamera karşısına geçti. Korel, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        "Bu sefer seni seveceğim yaz"

        2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti.

        Korel, "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" yanıtını vermişti.

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        Ünlü oyuncu, meslektaşı ve yakın dostu Esra Ruşan️'a poz verdi. Havuzda beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçen Korel, fotoğraflarını, "Bu sefer seni seveceğim yaz" mesajıyla paylaştı.

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