Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu! | Son dakika haberleri

        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!

        Isparta'da 22 yaşındaki Cansu Zengin ile 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan, yol kenarında park halindeki araçta ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesi ve yara izine rastlanmayan ikilinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan (21), yol kenarında park halindeki hafif ticari araçta ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesi ve yara izine rastlanmayan ikilinin gece yol kenarına park etikleri araçta kaldıkları öne sürüldü.

        DHA'nın haberine göre Akpınar köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında, park halindeki hafif ticari araçta hareketsiz 2 kişiyi fark edenler, jandarmaya haber verdi.

        Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde araçtakilerin Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yol kenarında park halindeki aracın çevresini, güvenlik şeridiyle çevreleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı.

        Oğlunun öldüğü haberini alan anne Ülkü ile baba Osman Erdoğan ve yakınları olay yerine geldi.

        Ülkü Erdoğan, "Oğlum neden ölmüş, ne olmuş? Onsuz ne yaparım" diyerek gözyaşı döktü. Ekiplerin incelemesinin ardından Erdoğan ile Zengin'in cenazeleri, otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan incelemede, Zengin ile Erdoğan'ın vücudunda ateşli silah ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. İkilinin gece saatlerinde yol kenarına park etikleri araçta kaldıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Scorpions, İstanbul'a geldi

        Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, BKM Organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi. İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, "Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş St...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu