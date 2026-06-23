Özlem Tekin, yıllar sonra görüntülendi
İstanbul'u terk edip Bodrum'da çiftlik yaşamına başlayan Özlem Tekin, uzun süre sonra Gündoğan'da annesinin evinde objektiflere yansıdı
Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:26 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaklaşık 10 yıl önce şehir yaşamından kaçarak Bodrum Milas'a yerleşen Özlem Tekin ortaya çıktı.
Milas'taki 30 dönümlük arazisinde çiftlik hayatı yaşayan, köpekleri ve tarımla ilgilenen ünlü rockçı, evini satarak adeta kaybolmuştu.
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Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan'da bulunan annesi Sevim Tekin'in evinde görüntülendi. Evin bahçesinde bir süre oturan Özlem Tekin, görüntülendiğini fark edince içeri girdi.
Özlem Tekin, bir dönem Türkbükü Mahallesi'nde muhtar azalığı görevini de yürütmüştü.
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