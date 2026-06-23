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        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 18:01 Güncelleme:
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        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti.

        Putin ayrıca, "Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırıları cephedeki durumu değiştirmez." ifadesini kullandı.

        TALİMAT VERDİ

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Ukrayna ordusunun Rusya'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için ilave önlemler alma talimatı verdi.

        Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuştu.

        Ukrayna saldırılarıyla ilgili tehditlerin önlenmesinde öncelikli sorumluluğun Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarında bulunduğunu belirten Putin, "Bununla birlikte, Rus hükümeti de bu tür eylemlerin sonuçlarını en aza indirmek, sıfıra indirmek için ek önlemler almalı." dedi.

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        Putin, Ukrayna'nın, cephedeki durum kötüleştikçe Rusya’daki sivil tesisler ve sivil altyapıya saldırı taktiğini benimsediğini söyledi.

        Ukrayna’nın, Rusya’daki enerji arzında sorun yaratmayı ve turizm sezonunu etkilemeyi hedeflediğini kaydeden Putin, söz konusu niyetin çeşitli kanallardan kendilerine açıkça iletildiğini ifade etti.

        Putin, saldırıların Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini durduramayacağının altını çizerek Rusya'nın barışçıl müzakerelere açık kalmaya devam ettiğini vurguladı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #haberler
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