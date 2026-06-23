Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ayrılacak oyuncular da merak ediliyor... Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na talip olan kulüpler bulunuyor...
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken mevcut isimlerden talipleri olanlar belli olmaya başladı.
Siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için teklifler kapıda.
Wilfred Ndidi'ye Arap Yarımadası’ndan ciddi ilgi bulunurken kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.
Siyah-beyazlılarda Milot Rashica’ya da teklifler var. Ancak Kosovalı futbolcunun kendisine ulaşan önerileri şu aşamada yeterli bulmazken ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği ifade edildi.
Beşiktaş’ın genç oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu da teklif olan isimlerden...
Hem yurt içi hem de yurt dışından talipleri bulunan Mustafa Erhan'ı özellikle Hollanda ekibi Vitesse’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.