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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda

        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ayrılacak oyuncular da merak ediliyor... Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na talip olan kulüpler bulunuyor...

        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken mevcut isimlerden talipleri olanlar belli olmaya başladı.

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        Siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için teklifler kapıda.

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        Wilfred Ndidi'ye Arap Yarımadası’ndan ciddi ilgi bulunurken kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.

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        Siyah-beyazlılarda Milot Rashica’ya da teklifler var. Ancak Kosovalı futbolcunun kendisine ulaşan önerileri şu aşamada yeterli bulmazken ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği ifade edildi.

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        Beşiktaş’ın genç oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu da teklif olan isimlerden...

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        Hem yurt içi hem de yurt dışından talipleri bulunan Mustafa Erhan'ı özellikle Hollanda ekibi Vitesse’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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        Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan yeni transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

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        Beşiktaş’ta önümüzdeki günlerde hem transfer hem de ayrılık cephesinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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