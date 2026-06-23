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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı. İki lider, karşılamanın ardından görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolar olduğunu ifade etti. Nawrocki ise iki ülke arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 18:12 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

        Nawrocki'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Nawrocki'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.

        İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyarlık hedef belirledik. Polonya yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz.

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        "SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKAN MADDELERDEN BİRİ"

        Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. 3 deniz girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayii de iş birliğimizin öne çıkan maddelerinden biridir. Geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma olsun çok önemli projelere imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde iki NATO müttefiki olarak bu iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.

        "POLONYA'YA VERDİĞİ DESTEKTEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

        Eğitim, kültür, bilim ve turizmde ilişkilerimizin geçlendirilmesi müşterek yatırımı teşkil edecektir. Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileriyle güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesile ile Polonya'nın AB üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür ediyoruz.

        "NATO'NUN CAYDIRICILIĞININ TAHKİM EDİLMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

        NATO bağlamındaki gelişmeleri de sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini önemli görüyoruz.

        Görüşmemizde Rusya - Ukrayna Savaşı'ndaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda barışa dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da barışa giden süreç oluyor.

        Filistin'i tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme desteğini sürdürmesini istiyoruz. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye ve Polonya arasındaki iş birliği çok stratejik öneme sahiptir. Aramızdaki iş birliği değişik alanlarda gelişiyor. Onlardan biri de savunma sanayii alanındaki iş birliği. Bu konuları da sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gözden geçirdik. Polonya ile Türkiye'nin dostluğu asırlara dayanıyor. Tarih boyunca çok fazla ortak deneyime sahip olduk. Türkiye devleti, Polonya'nın haritadan silinmesini hiçbir zaman kabul etmeyen bir devlettir. Şimdiye kadar bu ilişkileri dostlukla devam ettirdik. Bugünkü temaslarımız tarihi dostluğumuzun simgesidir.

        Sayın Cumhurbaşkanını Polonya'ya davet ettim. Yaklaşan NATO Zirvesi'ne de katılma şansımız olacaktır. Zirve Ankara'da düzenleceği için Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Görüşülecek konulardan biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak.

        "HER İKİ ÜLKE NATO'NUN KANATLARINI SAVUNUYOR"

        Bu konuyu da ele aldık. Tabi ki sayın Cumhurbaşkanı ile değişik iş birliği platformlarını da konuştuk. Bu konularda sayın Cumhurbaşkanına desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Polonya ve Türkiye NATO ittifakı kapsamında çok önemli rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunuyor. Bu anlamda müttefikliğimiz stratejik öneme sahiptir.

        Bizim ilişkilerimiz NATO ittifakını da güçlendirmektedir. Görüştüğümüz başka konu da ekonomik iş birliği. Çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa rağmen ticaretimiz güzel bir şekilde hiç durmadan gelişmiştir.

        "ÖNEMLİ BİR BAŞKA KONU DA SAVUNMA ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ"

        G20 grubu toplantısından da bahsetme şansımız oldu. Polonya, ABD Başkanı Trump tarafından davet edildi. Bu alanda da Türkiye ile iş birliği yapmak isteriz. 3 deniz girişim kapsamında da ortaklığımıza devam etmeye kararlıyız. Çok önemli başka bir konu da savunma alanındaki iş birliğimiz. Geçen sene Polonya ve Tükiye Milli Savunma Bakanları arasında imzalanan anlaşmadan bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk iş birliğini de konuştuk."

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