Portekiz: 5 - Özbekistan: 0 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. ABD'nin NRG Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Portekiz oldu.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17'de Nuno Mendes, 60'ta Abduvohid Nematov (kk) ile 87. dakikada Rafael Leao attı.

RONALDO TARİH YAZDI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Özbekistan ağlarına gönderdiği iki golle tarihe geçerek 6 farklı Dünya Kupası’nda fileleri havalandıran tek oyuncu oldu. 2006 Almanya Dünya Kupası'yla organizasyonda ilk kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya'da birer, 2018 Rusya'da 4, 2022 Katar'da ise 1 gol kaydetti.

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2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ağlarını da havalandıran Portekizli yıldız, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

PORTEKİZ MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu sonucun ardından Portekiz, puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Özbekistan ise puansız kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

K Grubu'nun bir sonraki ve son maçında Portekiz, Kolombiya'yla karşılaşacak. Özbekistan, Demokratik Kongo'yla kozlarını paylaşacak.

EUSEBIO'YU GERİDE BIRAKTI

Özbekistan karşısında iki gol kaydeden Cristiano Ronaldo, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 10'a yükselterek Eusebio'yu geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 gün ile Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, attığı iki golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Portekiz 1-0 öne geçti. Cancelo'nun sağdan ortasında ön direğe yakın bölgede pozisyon alan Ronaldo, gelişine vurarak topu ağlara gönderdi.

17. dakikada Portekiz'in ikinci golü geldi. Ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mendes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Ganiev'in attığı gol VAR'dan döndü. Fayzullayev'in baskısı sonrası topla ceza sahası dışında buluşan Ganiev'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından öncesinde faul yapıldığına karar verilerek gol iptal edildi.

39. dakikada Portekiz skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen atakta Bruno Fernandes'in savunmanın arasından gönderdiği topla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Ronaldo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak içeri girdi.

60. dakikada Portekiz bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes'in gönderdiği topa ön direkte Felix topuğuyla kaleye göndermek istedi. Savunmada Nematov'a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0

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87. dakikada skor 5-0 oldu. Sağdan bindiren Semedo'nun içeri çevirdiği top savunmanın müdahalesi sonrası boşta kaldı. Soldan ceza sahasına giren Leao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazandı.

Stat: Houston

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo (Dk. 46 Semedo), Dias, Veiga, Mendes, Neves (Dk. 76 Bernardo Silva), Vitinha (Dk. 83 Leao), Neto (Dk. 46 Conceiçao), Bruno Fernandes, Felix (Dk. 64 Trincao), Ronaldo

Özbekistan: Nematov, Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov (Dk. 90+2 Jiyanov), Khamrobekov (Dk. 46 Mozgovoy), Shukurov (Dk. 90+2 Esanov), Nasrullaev (Dk. 46 Alidjanov), Ganiev, Fayzullayev (Dk. 73 Sergeev), Shomurodov

Goller: Dk. 6 ve 39 Ronaldo, Dk. 17 Mendes, Dk. 60 Nematov (Kendi kalesine), Dk. 87 Leao (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 14 Khamrobekov (Özbekistan), Dk. 68 Veiga (Portekiz)