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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Cristiano Ronaldo'dan üç rekor birden!

        Ronaldo'dan üç rekor birden!

        Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in Özbekistan ile oynadığı maçta attığı gollerle tarihe geçti. 41 yaşındaki süper yıldız, Özbekistan karşısında tam 3 rekor birden kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında etkisiz bir performans sergileyen ve eleştirilerin odak noktası haline geşlen Cristiano Ronaldo, Özbekistan'a patladı!

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        Portekiz Milli Takımı'nın 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı, ülkesinin Özbekistan ile oynadığı karşılaşmada 3 rekor birden kırdı.

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        6 DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU!

        Mücadelenin 6. ve 39. dakikalarında fileleri havalandırarak 2 gol kaydeden CR7, 6 farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026) gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

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        PORTEKİZ TARİHİNE GEÇTİ

        Dünya kupalarında toplam 10 gole ulaşan Ronaldo, efsane isim Eusebio'yu (9) geride bırakarak Portekiz tarihinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olmayı da başardı.

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        Ronaldo ayrıca, Özbekistan ağlarını iki kez sarsarak, Dünya Kupası tarihinin bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcusu oldu. (41 yaş 138 gün)

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