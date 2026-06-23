AK Parti, IBAN düzenlemesini 12. yargı paketine eklemeyi değerlendiriyor
AK Parti, "IBAN kiralama" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi halinde, hesabını ya da IBAN'ını başkasına kullandıranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme gelecek. Buse Gençtürk'ün haberi
12. Yargı Faketi Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti, pakete “IBAN kiralama” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemine ilişkin yeni bir düzenleme eklenmesi için çalışma yürütüyor.
Mevcut kanuna göre dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak uygulanıyor. Suçun bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi halinde ise ceza, nitelikli dolandırıcılık kapsamında 3 yıldan 10 yıla kadar çıkabiliyor.
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 12. yargı paketinde IBAN düzenlemesine yer verilmedi. Ancak çalışmalarını sürdüren AK Parti grubu, düzenlemeyi yeniden gündemine aldı.
IBAN KİRALAMA MÜSTAKİL SUÇ SAYILABİLİR
AK Parti kaynakları, üzerinde çalışılan düzenlemeyle “IBAN kiralama” olarak bilinen yöntemin Türk Ceza Kanunu’nda müstakil suç olarak tanımlanmasının değerlendirildiğini belirtti.
Buna göre, hesabını başkasına kullandıran ya da IBAN’ını kullandıran kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde.
Düzenleme kapsamında, “IBAN kiralama” suçunu işleyen kişinin dolandırıcılığa konu miktarı mağdura ödemesi halinde cezasının yarı oranında indirilmesi de planlanıyor.
400 BİN DOSYA VURGUSU
AK Parti kaynakları, IBAN suçlarına ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya bulunduğunu belirtti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle 34 bin kişinin cezaevinde olduğunu da kaydetti.
Düzenleme geriye dönük işlemeyecek
Düzenlemenin kimleri kapsayacağı da merak konusu oldu. AK Parti kaynakları, düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini ifade etti.
Buna göre düzenleme, kanun yasalaştıktan sonra işlenecek suçlar için uygulanacak.
KOMİSYON 24 HAZİRAN'DA TOPLANACAK
Meclis Adalet Komisyonu’nda 12. yargı paketinin 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.30’da görüşülmeye başlanması bekleniyor.
Komisyon toplanana kadar AK Parti’nin IBAN düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini sürdüreceği öğrenildi. Çalışmaların tamamlanması halinde AK Parti’nin komisyonda önerge vererek Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde değişiklik yapılmasını gündeme getireceği belirtiliyor.
Düzenlemenin komisyon aşamasına yetişmemesi halinde ise genel kurul aşamasında 12. yargı paketine eklenmesi değerlendiriliyor.