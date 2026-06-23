Kalem görünümlü silah ve neşterle adliyeye girmek isterken yakalandı
Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası'na arkadaşıyla girmek isteyen 66 yaşındaki şüphelinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Polislerin dikkatiyle olası bir tehlike önlenirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Show TV’den Uğur Alattinoğlu’nun haberine göre, Bakırköy’de adliye girişinde polis ekiplerinin dikkati olası bir tehlikeyi önledi. Arkadaşıyla birlikte Bahçelievler’de bulunan Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası’na girmek isteyen 66 yaşındaki şüphelinin el çantasında, kalem görünümlü silah ve kesici aletler ele geçirildi.
ADLİYE GİRİŞİNDE ALARM VERDİ
Olay, öğleden sonra Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla adliyeye gelen şüpheliden, polis ekipleri elindeki çantayı X-ray cihazına koymasını istedi.
Çantanın cihazdan geçişi sırasında alarm verilmesi üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Şüphelinin paniklediği anlarda ekipler çantayı kontrol etti.
ÇANTADAN MİNİ CEPHANELİK ÇIKTI
Polis ekiplerinin yaptığı aramada çantadan 1 adet kalem görünümlü silah, tükenmez kalem büyüklüğünde 1 adet neşter, 4 adet neşter başlığı ve 1 adet biber gazı çıktı.
Adliye girişinde ele geçirilen malzemeler nedeniyle şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.
SAVUNMASI ŞAŞKINLIK YARATTI
Emniyette ifadesi alınan şüphelinin savunması da dikkat çekti. Şüphelinin, çantasındaki biber gazını kendini korumak amacıyla taşıdığını, kalem görünümlü silahın ise arkadaşının hediyesi olduğunu söylediği öğrenildi.
Neşterle ilgili ise “Cam filmi kesiyorum” dediği belirtildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.