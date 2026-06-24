Resmi Gazete'de yayımlandı: Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme

Kuyum sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri artık belirli ibareler kullanılmadan satışa sunulamayacak. Satıcılar, bu ürünlerde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmak zorunda olacak.

TAŞLAR DAHA KOLAY AYIRT EDİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında söz konusu ibarelerin etiketlerde, ürün sertifikalarında,faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yer alması gerekecek. Böylece tüketicilerin doğaltaş ile laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi hedefleniyor.

AYRI BÖLÜMLERDE SATIŞA SUNULACAK

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi. Buna göre ürünler, mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.