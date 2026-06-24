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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme

        Ticaret Bakanlığı, kuyum ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen veya yapay olarak oluşturulan kıymetli taşların satışında, ürünlerin sentetik olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 07:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme

        Kuyum sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri artık belirli ibareler kullanılmadan satışa sunulamayacak. Satıcılar, bu ürünlerde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmak zorunda olacak.

        TAŞLAR DAHA KOLAY AYIRT EDİLECEK

        Yeni düzenleme kapsamında söz konusu ibarelerin etiketlerde, ürün sertifikalarında,faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yer alması gerekecek. Böylece tüketicilerin doğaltaş ile laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi hedefleniyor.

        AYRI BÖLÜMLERDE SATIŞA SUNULACAK

        Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi. Buna göre ürünler, mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.

        Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

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