Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca devlete olan borçlar için getirilen geçici tecil kolaylığı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı tebliğin ardından Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı genelgenin ayrıntıları da belli oldu. SGK’nın kamuoyuna yeni açıklanan genelgesi, 19 Haziran 2026 tarihinde taşra teşkilatına gönderildi.

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Ayrıntılara geçmeden önce çok sorulan bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Kamuya olan borçlar normalde yüzde 39 faizle ve en fazla 36 ay vadeyle tecil edilebiliyor. Tecilden yararlanabilmek için mükellefin zor durumda olduğunun belgelenmesi gerekiyor. Yeni düzenleme ise 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuran mükellefler için yüzde 39 yerine yüzde 29 tecil faizi, 36 ay yerine 72 aya kadar vade imkânı sağlıyor. Ayrıca, ödeme güçlüğü konusunda da kolaylık sağlanacak. Bu kolaylıktan sadece 31 Ağustos’a kadar başvuru yapan mükellefler yararlanacak.

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TECİL KOLAYLIĞI SGK’YA OLAN HANGİ BORÇLARA UYGULANACAK?

Genelgeye göre, 4/a statüsünde işçi çalıştıran işverenler ile 4/b statüsündeki kişilerin haziran ayı öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yüzde 39 yerine yüzde 29 oranında faizle 72 aya kadar tecil edilebilecek. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak.

İşletmenin varlıklarının borçlarına oranı ile hesaplanan likidite oranınğn 0,51 - 1,00 aralığında olması halinde 36 aya kadar, 0,50 ve altında olması halinde 72 aya kadar eşit taksit yapılacak.

Herhangi bir işte çalışmayan ve anne – baba ya da eşi üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişiler genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. 2026 yılı için aylık GSS primi 1.980,81 TL olarak ödeniyor. GSS prim borçları tecil kolaylığı kapsamına alınmadı.

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TECİL BAŞVURUSUNU KİM KARARA BAĞLAYACAK?

Tecil işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezleri bünyesindeki tescil komisyonları tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

Tecil talebinde bulunacak borçluların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar borçlarına yönelik icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere tecil talep formu ve çok zor durum tespitine ilişkin durumlarına uyan çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formu ile birlikte başvuracaklar.

İstenilen bilgi ve belgelerin eksik olması halinde bunların tamamlanması istenecek, söz konusu eksiklerin giderilmemesi halinde tecil talepleri reddedilecek.

Borçlunun 4/b kapsamında sigortalı olmasının yanı sıra işveren sıfatının da bulunması durumunda 4/b sigortalılığından kaynaklanan borcu ile işveren olmasından kaynaklanan borçları ayrı ayrı değerlendirilecek.

Tecil işlemlerinde borç türü bazında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 18 milyon TL ve altındaki, diğer büyükşehirlerde 15 milyon TL ve altındaki; büyükşehir olmayan illerde ise 13 milyon TL ve altındaki alacaklar için icra takip işlemlerini yürüten sosyal güvenlik merkez müdürleri yetkili olacak. Merkez müdürlerinin yetkisini aşan tüm borçlar için azami borç miktarına bakılmaksızın sosyal güvenlik il müdürleri yetkili olacak. Bu kapsamdaki borçlarla ilgili tecil talepleri merkez teşkilatına gönderilmeyecek.

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PRİM BORÇLARININ TECİLİNDE İLK TAKSİT AĞUSTOS AYINDA ÖDENECEK

Vergi borçlarında ilk taksit eylül ayında ödenecek. Buna karşılık SGK’ya olan borçlarda tecil talebini 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapanların ilk taksiti de en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödemeleri gerekecek. Tecil işlemi, belirlenen ilk taksit tutarının defaten ödendiği tarihte başlayacak. Belirlenen süre içinde ilk taksitin ödenmemesi halinde, borçlu yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak.

Ödeme vadesi 31 Ağustos 2026 tarihi sonrasında olan borçlar ise ancak yüzde 39 faiz oranıyla ve 36 aya kadar vadeyle tecil edilebilecek.

İlk taksitin ödenmesinden sonra tecil devam ettiği sürece icra takip haciz ve satış işlemleri durdurulacak. İlk taksitin ödenmiş olması şartıyla araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılacak. Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar için satış ilanına çıkılmış olsa bile satış tarihinden önce ilk taksitin ve tüm masrafların ödenmesi şartıyla satış işlemi iptal edilecek. Ancak hacizler devam edecek.

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TECİL İŞLEMİ DEVAM EDENLER DE YARARLANACAK

Yeni düzenleme, daha önce tecil başvurusu yapılmış ancak henüz sonuçlanmamış olanlar ile devam eden teciller hakkında da uygulanacak. Borçlunun vadeyi uzatma talebinde bulunması halinde tecil tarihindeki likidite oranı 0,51 ile 1,00 arasında olanların kalan taksit süresine azami 18 ay, likidite oranı 0,50 ve altında olanlara ise 36 ay ilave taksit süresi eklenebilecek. Tecil süresinin uzatılmasına ilişkin talepler, borç tutarı ve tecil yetki tutarına bakılmaksızın mevcut tecil işlemini yürüten ünite tarafından yerine getirilecek.

Yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanmak için ise başvuru şartı aranmayacak.

ON MİLYON LİRAYA KADAR BORÇTAN TEMİNAT ALINMAYACAK

Tecil edilen borç 10 milyon liranın altında ise teminat aranmayacak. Teminatsız tecil tutarı, iş yeri ve borç türüne bakılmaksızın borçlunun alacaklı kurum ünitesine olan borç toplamı esas alınarak belirlenecek. On milyon lirayı aşan borçların tecilinde ise bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi zorunlu olacak.

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Örneğin Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören A Limited Şirketinin iki iş yerinden dolayı gecikme cezası ve zammı dahil birinci iş yerinden 5 milyon TL sigorta primi, ikinci iş yerinden dolayı da 4 milyon TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 9 milyon TL tutarındaki borcunun 12 ay süreyle tecili için başvuruda bulunması durumunda, herhangi bir teminat istenilmeksizin borcu tecil edilecek.

B Limited Şirketinin Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 8 milyon TL, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 7 milyon TL, Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne de 5 milyon TL olmak üzere SGK’ya toplam 20 milyon TL borcu olmasına karşın, her bir il müdürlüğüne olan borcu 10 milyon TL’nin altında olduğu için herhangi bir teminat aranmaksızın tecil işlemi yapılacak.

C Limited Şirketinin İstanbul İl Müdürlüğüne 9,8 milyon, Fatih SGM’ye 9 milyon TL, Pendik SGM’ye 80 milyon TL olmak üzere il müdürlüğüne toplam 98,8 milyon TL borcu olmakla birlikte ilk iki borç için teminat istenmeyecek. Pendik SGM’deki borç için ise 35 milyon TL teminat istenecek.

Tecil edilen SGK alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat iade edilecek. Tecil sırasında gösterilmesi gereken zorunlu teminat tutarının belirlenmesinde tecil faiz tutarları dikkate alınmamakla birlikte, hacizlerin kaldırılmasında ve teminatların iadesinde ödenmesi gereken tecil faizi de dikkate alınacak.

Örneğin K Anonim Şirketinin 60 milyon TL tutarındaki borcundan dolayı Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce her biri 10 milyon TL tutarındaki 5 araç üzerine haciz konulmuş olsun. Şirketin borcu 72 ay taksitle ödenmek üzere tecil edilmiştir. Borçlu şirket tarafından 56 taksit ödendikten sonra kalan borç tutarının tecil faizi dahil 39 milyon TL olduğu varsayıldığında, 4 aracın toplam değeri kalan borcu karşıladığından, şirketin talep etmesi halinde bir araç üzerindeki haciz kaldırılacak.