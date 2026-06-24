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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR, FIRTINA... HAVA DURUMU: 24 Haziran bugün Meteoroloji raporu - Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bugün nasıl? | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Yağmur da var sıcak hava da

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

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        BURDUR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 29°C

        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C

        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 29°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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