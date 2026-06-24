Gürültü detoksu yapmak isteyenlere: Ne beach club var ne insan seli! İşte dünyanın en sessiz 7 tatil rotası

BACALAR LAGÜNÜ, MEKSİKA: TULUM’UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇIŞ

Meksika denince akla hemen Tulum’un çılgın plaj partileri veya Cancun’un devasa otelleri gelir. Ancak Tulum’un güneyine doğru indikçe, popüler tatil beldelerinin o yüksek sesli ve yoğun atmosferinden sıyrılmayı başaran, ekolojik dokusu korunmuş bir vaha sizi karşılıyor: Bacalar.

"Yedi Renkli Lagün" olarak bilinen bu tatlı su gölü, rengini derinlik farklarından ve altındaki beyaz kireç taşı kristallerinden alıyor. Burada büyük ve gürültülü beach club kültürü yerine, doğal yapıyı korumaya yönelik daha sakin bir tatil anlayışı öne çıkıyor. Motorlu teknelerin sıkı kurallarla sınırlandırıldığı lagünde, popüler koyların aksine, günün büyük bölümünde doğanın kendi sesleri hüküm sürüyor. Sadece yüzmek, kitap okumak ve ruhunu nadasa bırakmak isteyenler için en sakin sığınaklardan biri.