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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fındık bahçesine 200 Kiloluk İHA düştü! Ev Sahibi: "10 Metre Daha Gelse Evimiz Yoktu" - Son dakika gündem haberleri | Son dakika haberleri

        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!

        Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde, bir evin fındık bahçesine, 200 kilogram ağırlığında İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Gürültü üzerine bahçeye koşan ev sahibi ile köylüler şaşkınlık yaşarken bahçesine İHA düşen Musa Zilan, "10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 07:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!

        Kastamonu'da olay, dün sabah saat 07.30 saatlerinde Cide ilçesine Kuşkayası köyünde meydana geldi. Musa Zilan’a ait evin arka tarafındaki fındık bahçesine büyük bir İHA düştü.

        GÜRÜLTÜ ÜZERİNE FARK ETTİLER

        Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları çevreye saçıldı. Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçeye düşen hava aracını görünce şaşkınlık yaşadı.

        "10 METRE DAHA GELSE EVİMİZ GİDECEKTİ"

        Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen İHA’nın düşmesi sonucu fındık bahçesinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Bahçesine İHA düşen Musa Zilan, “Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş” dedi.

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        İHA'NIN MENŞEİ BELİRLENECEK

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA’nın düşüş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Yetkililer, hava aracının teknik özellikleri ve aidiyetinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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