Hidayete eren ünlüler

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Nicolas Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye transfer olduğunda basınla ilişkilerini Abdullah Oğuz'un sahibi olduğu ANS adlı şirket yürütüyordu. Günlerden bir gün şirkete uğradığımda Oğuz; "Haydi kalk, maça gidiyoruz" dedi.

Tribünde maçı seyrederken Abdullah Oğuz'a; "Anelka ile röportaj yapmak istiyorum" dedim. Oğuz gülümseyerek, "İlk sorun ne olacak?" diye sordu.

"İslamiyet'in size en önemli öğretisi ne oldu?" diyeceğimi söylediğimde, Abdullah Oğuz'un; "Tamam, ayarlarım. Hazırlan" cevabı beni bir hayli mutlu etmişti.

Birkaç gün sonra ANS'nin Teşvikiye'deki merkezinde Nicolas Anelka ile bir araya geldik. Soruma, son derece kısa ama net bir cevap verdi; "Tevazu..."

Popüler kültürün parıltılı dünyası, dışarıdan bakıldığında mutlak bir tatmin ve kusursuz bir yaşam vaat ediyor. Ancak o görkemli yaşam, ruhun derinliklerindeki o büyük boşluğu her zaman doldurmaya yetmiyor. Milyonların hayalini süsleyen bir şöhrete, servete ve başarıya ulaşmış pek çok ünlü, kariyerlerinin zirvesindeyken kameraların arkasında bambaşka bir savaşa girişiyor; varoluşsal bir anlam arayışı…

Geçtiğimiz günlerde bu arayışın en taze ve dikkat çekici örneklerinden birine daha şahit olduk. 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' gibi kült yapımlardan tanıdığımız dünyaca ünlü 68 yaşındaki ABD'li oyuncu Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'daki film çekimleri sırasında Müslümanların samimiyetinden ve İslam'ın yaydığı iç huzurdan etkilenerek Kelime-i Şehadet getirdi. Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından resmen duyurulan bu karar, akıllara, popüler kültür tarihinde benzer radikal dönüm noktaları yaşayan diğer ünlü isimleri getirdi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımda ünlü oyuncunun film şirketi çalışanları ve yapım ekibiyle birlikte camide cemaatle namaz kıldığı anlara ait görüntülere de yer verildi.

Bu geçişler, hiçbir zaman tesadüfi ya da anlık birer heves olmadı. Kimi zaman ölümle burun buruna gelinen bir hastane odası veya azgın dalgaların arası, kimi zaman köklerini ve kimliğini arayan entelektüel bir başkaldırı, kimi zaman ise bir cami avlusunda işitilen ve dili bilinmese de ruhu ağlatan o ilahi tınılar, bu büyük dönüşümlere vesile oldu. Hepsinin ortak noktası ise; aradıkları o mutlak huzuru ve aidiyeti, ait oldukları parıltılı dünyanın çok uzağında, İslam'ın rehberliğinde bulmalarıydı.

İkonik şarkıcılar Yusuf İslam'dan Shuhada Sadaqat'a, boks ringlerinin efsanesi Muhammed Ali'den; Oscar ödüllü Mahershala Ali ve birçok ünlü futbolcuya kadar, şöhretin zirvesindeyken kalbini İslam'a açan, adını ve yaşamını bu uğurda değiştiren dünyaca ünlü isimlerin ilham verici, sarsıcı ve bir o kadar da naif hakikat yolculuklarına gelin yakından bakalım...

YUSUF İSLAM (CAT STEVENS)

Doğum adıyla Steven Demetre Georgiou, sahne adıyla İngiliz şarkıcı Cat Stevens'ın 1970'lerde kariyerinin zirvesindeyken müzik dünyasını arkasında bırakıp İslamiyet'i seçmesi, popüler kültür tarihinin en radikal arayış hikâyelerinden biri oldu. Bu süreç, bir gecede verilmiş ani bir karar değil; ağır bir hastalık, ölümle burun buruna gelinen bir an ve derin bir varoluşsal sorgulamanın sonucu gerçekleşti.

Cat Stevens, 1968'de verem teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra bir yıla yakın süre sanatoryumda tedavi gördü. Ölümün kıyısından döndüğü bu dönem, hayatının ilk büyük kırılması oldu. Hastane yatağında; meditasyon, yoga, Doğu felsefeleri ve metafizik üzerine okuduğu kitaplardan şöhretin ve paranın geçici olduğunu fark etti. Cat Stevens, hastaneden çıktıktan sonra yazdığı şarkıların rengini tamamen değiştirerek daha içsel, sorgulayıcı ve spiritüel şarkılar üretti.

Ancak Cat Stevens aradığı huzuru Doğu mistisizminde değil, 1975'te Malibu'da ölümle burun burun gelmesi sonucunda buldu. Şöyle; Stevens, denize girdiğinde akıntıya kapıldı. Kıyıya dönmeyi başaramayan şarkıcı, gücünün tükendiğini hissettiği o an, ömründe hiç yapmadığı bir şeyi yaparak dua etmeye başladı. Hemen ardından da güçlü bir dalganın kendisini itmesi sonucu kıyıya ulaştı.

Temsili fotoğraf

Bu olayın hemen ardından Kudüs'ü ziyaret eden ağabeyi David, kardeşine doğum günü hediyesi olarak bir Kur'an-ı Kerim meali aldı. Cat Stevens, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığında dünya ve ahiret hakkında aradığı tüm soruların cevabını bulduğunu hissetti. Stevens, geçirdiği bu dönemi şöyle anlatmıştı;" "Kur'an-ı Kerim'i açıp okumaya başladığımda, onun insan elinden çıkma bir kitap olmadığını hemen anladım. İçindeki mesaj bana çok tanıdıktı ama daha önce hiçbir yerde bu kadar net duymamıştım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Yusuf İslam’ın 2022'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserini seyretti.

23 Aralık 1977'de Londra'daki New Regent's Park Camii'ne giderek kelime-i şehâdet getirip Müslüman olan Cat Stevens, adını; Kur'an- Kerim'deki Yusuf kıssasından etkilenerek Yusuf İslam olarak değiştirdi.

REKLAM

SUHUHADA SADAGAT (SINÉAD O'CONNOR)

Müzik dünyasının en ikonik ve nev-i şahsına münhasır figürlerinden biri olan İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor, her fırsatta ömrü boyunca derin bir manevi arayış içinde olduğunu, bu nedenle bütün dinleri derinlemesine incelediğini söyledi. O'Connor, hakikati arama adına dinleri incelerken ön yargıları olduğu İslam'ı en sona bıraktı. Sinéad O'Connor, inceleme sırası İslam'a geldiğinde okuduğu Bakara suresi, kendisi için bir dönüm noktası oldu. O'connor, o süreci şöyle dile getirmişti; "Okumaya başladığımda, sadece Kur'an'ı Kerim'in ikinci suresini okumam bile bana yetmişti; 'Aman Tanrım, ben zaten evimdeyim' dedim. Aslında tüm hayatım boyunca bir Müslümanmışım da haberim yokmuş."

Sinéad O'Connor, Müslüman olduktan sonra İslam literatüründeki aslına dönmek kavramına atıfta bulunarak, Kur'an'ı Kerim'i derinlemesine incelemesinin kendisini İslam'ı kabul etmesine götürdüğünü söyledi.

Müslüman olduktan kısa bir süre sonra okuduğu ezanı sosyal medyada paylaşan, adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren O'Connor, hayatını kaybettiği 2023'e kadar her fırsatta yeni kimliğiyle gurur duyduğunu ifade etti.

REKLAM

MUHAMMED ABDUL - AZIZ (JERMAINE JACKSON)

Michael Jackson'ın kendisi gibi şarkıcı olan ağabeylerinden Jermaine Jackson'ın Müslüman olma süreci 1989'da gerçekleştirdiği bir Orta Doğu turnesine dayanıyor.

Hristiyanlığın Yehova Şahitleri mezhebine bağlı dindar bir ailede büyümüş olmasına rağmen, zihnindeki teolojik sorulara aradığı yanıtları İslamiyet'te bulduğunu söyleyen Jackson, 1989'da kız kardeşi Rebbie ile birlikte Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri kapsayan bir Orta Doğu seyahatine çıktı.

Bahreyn'de bulunduğu sırada yerel çocuklarla bir araya gelerek sohbet etmeye başlayan Jermaine Jackson, o sırada onlara dinlerini sordu. Çocukların hep bir ağızdan "İslam" diye cevap vermesinden bir hayli etkilendi. Jackson, o sohbet sırasında çocukların dinlerine duydukları bağlılığı, samimiyeti ve taşıdıkları öz güvenin kendisinde meydana getirdiği içsel bir sarsıntı sonrasında İslam'ı derinlemesine araştırmaya karar verdi. Sık sık ilahiyatçılarla sohbet eden Jermaine Jackson, her sorusunda dünya ve ahiretle ilgili cevaplar aradı.

Temsili fotoğraf

Daha sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve ardından Mekke'ye giden Jermaine Jackson, Umre ziyaretinden sonra Müslüman olduğunu açıklayarak Muhammed Abdul-Aziz ismini seçti. İslamiyet'i kabul ettikten sonra adeta yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Jackson, alkolü tamamen bıraktı ve hayatını İslam'ın kurallarına göre disipline ederken her fırsatta Ramazan aylarında orucunu tuttuğunu, 5 vakit namazını kıldığını ve çocuklarını da bu bilinçle büyüttüğünü dile getirdi.

REKLAM

MUHAMMED ALİ (CASSIUS CLAY)

20'nci yüzyılın en büyük sporcularından olan boksör Cassius Clay, 1960'ların başında ABD'deki ırkçılığa ve beyaz üstünlükçü sisteme karşı mücadele eden Nation of Islam (İslam Milleti) hareketinin çalışmalarını inceledi.

Cassius Clay incelemeleri sırasında da hareketin lideri Elijah Muhammed ve dönemin ikonik figürü Malcolm X ile yakın bağlar kurdu.

1964'te Sonny Liston'ı yenerek dünya şampiyonu olduktan hemen sonra Müslüman olduğunu ve kölelik geçmişini simgeleyen 'Clay' soyadını reddettiğini açıklayan ünlü boksör önce Cassius X, ardından Muhammed Ali adını aldı.

KAREEM ABDUL - JABBAR (LEW ALCINDOR)

NBA tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Abdul-Jabbar, İslam'ı tamamen entelektüel ve tarihsel bir sorgulama neticesinde seçti.

Lew Alcindor, California Üniversitesi'nde okuduğu sıralarda atalarının Afrika'dan köle olarak getirilmesinin, Hristiyanlaştırılmalarının, köklerinin ve kimliklerinin ellerinden alınmasının kabul edilemez olduğunu düşünmeye başladı.

1968'de 21 yaşındayken gizlice Müslüman olan Lew Alcindor, 1971'de, NBA şampiyonluğu kazandığı gün, 3 yıl önce İslam'ı seçtiğini açıklayarak adını Kareem Abdul-Jabbar olarak değiştirdiğini duyurdu.

REKLAM

DAVE CHAPPELLE

Günümüzün en sivri dilli komedyenlerinden biri olan Dave Chappelle, İslam ile genç yaşta tanıştı. 17 yaşındayken Washington DC'de bir İslam merkezinin karşısındaki bir dükkanda çalışan Chappelle, oradaki Müslüman çalışanların birbirlerine olan saygısından, dürüstlüğünden ve dükkana giren insanlara karşı tutumundan bir hayli etkilendi.

Bu gözlemlerinin ardından İslam'ı araştırmaya başlayan Dave Chappelle, birt süre sonra Müslüman oldu. Adını değiştirmeyen ancak üç çocuğundan ikisine; 'Süleyman' ve 'İbrahim' adını veren Chappelle, bir röportajında duygularını şöyle dile getirdi; "Dinimi normalde ulu orta konuşmam. Çünkü benim hatalarımın bu güzel dine mâl edilmesini istemiyorum ama İslam, benim için çok güzel bir yön tabelası oldu."

REKLAM

MAHERSHALA ALİ (MAHERSHALALHASHBAZ GILMORE)

Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olan Mahershala Ali, Mahershalalhashbaz Gilmore doğum adıyla Hristiyan bir ailenin çocuğuydu.

Gilmore, 1999'da sinema okulunda okurken gelecekteki eşi Amatus Sami - Karim ile tanıştı.

Mahershalalhashbaz Gilmore, Müslüman olan Sami - Karim ile bir gün camiye gitti. Gilmore, camide verilen vaazı ve okunan Kur'an- Kerim kelimelerini anlamasa bile ağlamaya başladı.

Mahershala Ali, 2017'de; 'Moonlight' ve 2019'da 'Green Book'daki rolleriyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

Mahershalalhashbaz Gilmore, Bu manevi deneyimin ardından, 2000'de İslamiyet'i kabul ederek 'Mahershala Ali' adını aldı. Ali, o dönemde verdiği röportajlarında annesinin Müslüman olmasını kabul etmesinin başlarda zor olduğunu ancak huzur dolu olduğunu gözlemlemesiyle İslamiyet'i seçmesine saygı duyduğunu dile getirdi.

REKLAM

OMAR SHARIF (MICHEL DIMITRI CHALHOUB)

Ünlü oyuncu Michel Dimitri Chalhoub'un İslamiyet'i seçmesinin ana nedeni aşk oldu. Mısır'ın liman kenti İskenderiye'de Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Chalhoub, 1950'lerin başında Mısırlı ünlü oyuncu Faten Hamama'ya âşık oldu.

Omar Sharif - Faten Hamama

Faten Hamama ile evlenebilmesi için Mısır yasaları ve gelenekleri gereği Müslüman olması gereken Michel Dimitri Chalhoub, 1955'te İslamiyet'i kabul ederek adını 'Omar Sharif' olarak değiştirdi.

Omar Sharif, din değiştirme kararını her ne kadar evlilik için almış olsa da, yaşamı boyunca Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü vazifesi gördü.

Son yıllarda birçok ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti.

HANGİ FUTBOLCULAR MÜSLÜMAN OLDU? ♦ CLARENCE SEEDORF Surinam asıllı Hollandalı Clarence Seedorf, 2022'de İslamiyet ile kız arkadaşı Sophia Makramati aracılığıyla tanıştığını belirterek Müslüman olduğunu; "Müslüman aileye katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlara özel teşekkürler. Dünyadaki tüm kardeşlere, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten sevimli Sophia'ma katılmaktan çok mutlu ve memnunum. Adımı değiştirmedim ve ailem tarafından verilen Clarence Seedorf adımı taşımaya devam edeceğim! Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum" sözleriyle açıkladı. ♦ FRANCK RIBERY Fransız Franck Ribery, Cezayir asıllı eşi Wahiba Belhami ile evliliğinin ardından ve Kur'an-ı Kerim okuyup etkilenmesiyle 2006'da Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Bilal Yusuf Muhammed adını alan Ribery, İslamiyet'e geçmesinin nedenini; "Dinim, benim özelimdir. İnançlı biriyim ve İslam dinini tercih ettiğim günden beri kendimi zihinsel açıdan gelişmiş ve güçlenmiş hissediyorum" cümlesiyle dile getirdi. ♦ NICOLAS ANELKA Fransız Nicolas Anelka, 2004'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde Müslüman oldu. Anelka, çocukluğundan itibaren çevresinde pek çok Müslüman arkadaşı olduğunu ve bu sayede İslamiyet'i yakından tanıdığını ancak Müslüman olmasının temelinde yazılmış olan kaderi olduğunu belirtti. Din değiştirmesinin ani bir karardan ziyade içine doğan bir ışık olduğunu, hayatında derin bir huzur hissettiğini ifade eden Anelka, Abdul-Selam Bilal adını aldı. ♦ PAUL POGBA Gine asıllı Fransız Paul Pogba, 2014'te Müslüman arkadaşlarıyla dua ederken kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti. Pogba, İslamiyet'i seçmesi konusunda duygularını şöyle diye getirdi; "Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman olarak doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm. Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim." ♦ ERIC ABIDAL Martinik asıllı Fransız Eric Abidal, 2007'de İslamiyet'i seçerek Bilal adını aldı. Cezayirli Müslüman bir kadınla evlenmesinin İslam'ı seçmesinde etkisinin olmadığını ifade eden Abidal, küçük yaşlarda büyüdüğü mahallede bulunan Müslümanların kendisi üzerinde büyük etki bıraktığını açıkladı. ♦ FREDERIC KANOUTE Mali asıllı Fransız Frederic Kanoute, 1999'da 22 yaşındayken kendi içsel sorgulamaları sonucunda İslam dinine geçti. Müslüman olduktan sonra 'Ömer' adını alan, dini inancını hayatının merkezine koyan Kanoute, kurduğu yetimhanelerle yardım ihtiyacı olan çocuklara kol - kanat gerdi. ♦ DANNY BLUM Alman Danny Blum, "Orada kalbime huzur geldi" dediği bir camiyi ziyaret etmesinin ardından 2014'te Müslüman olduğunu açıkladı. Blum, İslam'ı seçmeden önce çabuk sinirlenen ve nereye ait olduğunu bilmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu, İslam ile daha huzurlu olduğunu söyledi. ♦ ABEL XAVIER Mozambik asıllı Portekizli Abel Xavier, 2009'da futbolu bıraktıktan sonra Müslüman olduğunu açıklayarak 'Faisal' adını aldı. Xavier, Müslüman olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi; "İslam ile kendimi özdeşleştirmem, 2003'te Galatasaray’da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu. Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam’da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim." ♦ JULIEN FAUBERT Martinik asıllı Fransız Julien Faubert, Cezayirli eşi Pamela ile evlendikten hemen sonra Müslüman oldu. Kariyerinin son dönemlerinde Endonezya'da forma giyen Faubert, bu tercihinde Endonezya'nın Müslüman bir ülke olmasının etkili olduğunu açıkladı. REKLAM ÖNERİLEN VİDEO Scorpions, İstanbul'a geldi Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, BKM Organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi. İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, "Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş St... Daha Fazla Göster Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, BKM Organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi. İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, "Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu konseri sakın kaçırmayın, çünkü sizi tam anlamıyla bir kasırga gibi sallayacağız!" sözleriyle hayranlarını konsere davet etti. Daha Az Göster #İslamiyet #müslüman #Giancarlo Esposito #futbol

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük