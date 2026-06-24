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        Haberler Dünya Almanya emeklilik yaşını 70'e çıkarmayı planlıyor: Merzden reforma destek | Dış Haberler

        Almanya emeklilik yaşını 70'e çıkarmayı planlıyor: Merzden reforma destek

        Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılması planına Başbakan Merz'den destek geldi. Emeklilik reformu için hazırlanan komisyonun önerileri, 2090'lı yılların başına kadar emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesini öngörüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor

        Almanya, yaşlanan nüfusa karşı emeklilik sistemini geleceğe hazırlamak amacıyla, Başbakan Friedrich Merz'in destek verdiği öneriler doğrultusunda emeklilik yaşını 2090'lı yılların başına kadar kademeli olarak yaklaşık 70'e çıkaracak.

        Emeklilik sisteminde reform seçeneklerini incelemek üzere kurulan uzman komisyonunun açıkladığı raporda, emeklilik yaşının artan yaşam süresine bağlanması ve erken emeklilik uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti.

        Merz, önlemlerin mevcut zor durumdaki emeklilik sisteminin çökmesini önleyeceğini ve nesiller arasındaki sosyal sözleşmeyi güçlendireceğini söyledi.

        "Hiçbir vatandaşın endişelenmesine gerek yok" diyen Merz, gençlerin bu düzenlemeler sayesinde "iyimser olmak için bir nedene" sahip olacağını savundu. Reformların genç nesillerin omuzlarındaki "büyük bir yükü hafifleteceğini" ifade etti.

        Uzmanlardan oluşan komisyon, ocak ayından itibaren uzun süren günlük toplantılar gerçekleştirdi ve salı günü 33 maddelik planını sundu.

        Komisyonun temel önerileri arasında, çalışanlar ve işverenler tarafından zorunlu olarak yapılan emeklilik katkılarının, fonun değerini gelecekteki nesiller için artırmak ve korumak amacıyla borsada değerlendirilmesi yer aldı. Ayrıca zorunlu emeklilik katkılarının memurlar ve serbest çalışanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi önerildi.

        Almanya'da 2030'lu yılların başında emekli olacak kişiler için mevcut emeklilik yaşı 67 olarak uygulanıyor. Bu yaş sınırı yaklaşık 20 yıl önce belirlenmişti. Komisyon, emeklilik yaşının yaşam süresindeki artışa paralel olarak kademeli şekilde yükseltilmesini ve 2090'lı yılların başına kadar yaklaşık 70'e ulaşmasını önerdi.

        Almanya, dünyanın en hızlı yaşlanan nüfuslarına sahip ülkelerinden biri. Avrupa'daki birçok ülke gibi Almanya da, giderek azalan sayıda çalışanın daha fazla sayıda ve daha uzun yaşayan emeklinin maaşını finanse ettiği bir sistemin geleceğini güvence altına alma sorunuyla karşı karşıya.

        Hükümet, reformları gelecek ay başlayacak yaz tatili öncesinde yasalaştırmayı hedefliyor. Ancak düzenlemelerin parlamentoda görüşülmesi ve oylanması gerekiyor.

        Merz, "Bu reform paketinin tüm unsurları artık hızlı şekilde hayata geçirilmeli. Başarısızlık bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

        Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merz, koalisyon hükümetinin, düzenlemelerin ayrıntıları üzerinde tartışmalara saplanmadan hareket etmek konusunda uzlaştığını söyledi. Ancak hükümetteki küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin bazı sol kanat üyeleri ve sendikalar, önerilerin bir bölümünün adil olup olmadığını sorgulamıştı.

        Eleştirilerin odağında, 45 yıl çalışan kişilerin emekli maaşlarında kesinti olmadan 63 yaşında emekli olma hakkının kaldırılması önerisi yer aldı. Muhalifler, bu düzenlemenin inşaat işçileri veya bakım sektöründe çalışanlar gibi fiziksel olarak zorlayıcı ve düşük ücretli işlerde çalışanları cezalandıracağını savundu.

        Uzmanlar ise mevcut uygulamanın çoğunlukla kesintisiz çalışma geçmişine sahip, iyi ücretli pozisyonlarda bulunan erkeklere avantaj sağladığına dikkat çekti.

        Merz, "Tek tek önlemleri reddetmeyi ya da bunlardan birini diğerlerinden izole şekilde ele almayı göze alamayız" dedi. Reform komisyonunun "bir bütün olarak işleyen kapsamlı bir konsept" oluşturduğunu söyledi.

        YAKLAŞIK 200 YIL SONRA

        Almanya'nın emeklilik sistemi, dünyadaki en eski devlet destekli sistem olma özelliğini taşıyor. Sistem, 1889 yılında Şansölye Otto von Bismarck tarafından hayata geçirildi. Bismarck, işçileri sendikalardan uzaklaştırarak bağlılıklarını Alman İmparatorluğu'na yönlendirmeyi ve yükselen sosyalist hareketin etkisini azaltmayı amaçlıyordu.

        Sistemin ilk uygulandığı dönemde emeklilik yaşı 70 olarak belirlenmişti; ancak o dönemde çok daha az sayıda çalışan bu yaşa ulaşabiliyordu. Emeklilik sisteminin kurulmasından yaklaşık 200 yıl sonra, 2021 ve sonrasında doğan kişiler için emeklilik yaşı yeniden 70 olabilir.

        2024 yılına ait son verilere göre Almanya'da yaklaşık 19 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 23'ü, 65 yaş ve üzerinde. Bu oran 1991'de yalnızca yüzde 15 seviyesindeydi. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 78,5 yıl, kadınlarda ise 83,2 yıl olarak hesaplanıyor.

        Eleştirmenler, reform kapsamında sermaye piyasalarına daha fazla bağımlı hale gelinmesini doğru bulmadıklarını ve bunun özellikle ekonominin zayıf olduğu bir dönemde istikrarsızlığa yol açabileceğini savundu. Almanlar genel olarak yatırım yapmaya mesafeli yaklaşırken, birikimlerini çoğunlukla tasarruf hesaplarında tutmayı tercih ediyor.

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