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        Haberler Magazin Göksel: Unutamadığım birçok aşk acısı var - Magazin haberleri

        Göksel: Unutamadığım birçok aşk acısı var

        Şarkıcı Göksel, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günümüz ilişkilerini zor bulduğunu söyleyen şarkıcı, "Unutamadığım birçok aşk acısı var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Her sahnemizde ayrı heyecanlar oluyor. Her sahnemiz gibi bu sahnemize de özel bir şekilde hazırlandık. Yeni albümümüzün şarkılarını da burada seslendireceğiz" dedi.

        Şarkıcı, ardından "Heyecanlı ve mutluyum. Biraz da hastaydım, serum aldım. Kendime geldim, daha iyiyim. Sahneye çıkınca sağlığımız da neşemiz de yerine geliyor" ifadelerini kullandı.

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        Geçtiğimiz ay gençlik dönemlerinde aldatıldığını ancak bu durumu geç fark ettiğini söyleyen Göksel, "Artık cin gibiyim. Ocağı unuturum, sevgilimi unutmam" demişti. Şarkıcı, bu açıklamalarının ardından günümüz ilişkileri hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

        "AŞKI VE İŞİ BİR ARADA YÜRÜTMEK ZOR GELDİ"

        Şarkıcı, "Günümüz ilişkileri gerçekten zor. Ben hâlâ insanlarla eski usul tanışıyor ve görüşüyorum. Günümüz ilişkilerinde çok fazla sorun olduğunu görüyorum ve duyuyorum. Ben mesleki olarak birazcık zorlandım. Aşkı ve işi bir arada yürütmek zor geldi. Bu gece de 'Yalnız Kuş' kostümümle sahneme çıkıyorum. Sahneye çıkmadan önce beni aşk acısına düşürmeyin. Unutamadığım birçok aşk acısı var. Ben çok şarkı yazdım" dedi.

        Göksel'in konserini izlemeye gelen ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Büşra Develi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadrosunda yer aldığı 'Eşref Rüya' dizinin final yapmasının ardından rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'u sosyal medyada takipten çıktığı yönündeki iddialara açıklık getiren Develi, "Biz Çağatay ile hiç takipleşmiyorduk. Zaten kendisi de sosyal medyayı çok az kullanıyor. Bu tarz bir diyaloğumuz da olmadı" ifadelerini kullandı.

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