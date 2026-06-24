Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Özür diliyoruz

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Özür diliyoruz

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda ABD ile oynayacağı maç öncesi Los Angeles'ta açıklamalarda bulundu. Türk taraftarlardan özür dileyen Hacıosmanoğlu, "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hacıosmanoğlu özür diledi

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolculardan Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

        Los Angeles'ta konaklayacağı otele gelen millileri, bölgede yaşayan ve Türkiye'den gelen vatandaşlar yalnız bırakmadı. Otel önüne konvoyla gelip destekte bulunan taraftarlar, daha sonra otelin kapısına gelerek tezahüratta bulundu.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile futbolculardan Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, otelden çıkarak taraftarların yanına geldi.

        REKLAM

        Kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirip imza dağıtan futbolcular, taraftarların destek mesajlarına da teşekkür ederek yanıt verdi.

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprak'a Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Genç taraftar, Kenan Yıldız'ın formasını aldıktan sonra çok mutlu olduğunu belirterek "Buraya bir ümitle gelmiştim ve beklediğimden fazlası oldu. Hiç beklemiyordum. Forma gelince şok oldum. Futbolcuları çok seviyoruz, hep destekliyoruz, iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

        HACIOSMANOĞLU: HALA İÇİMİZ ACIYOR

        Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise şunları söyledi:

        "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 kişi adliyeye sevk edildi

        İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!