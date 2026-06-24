TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Özür diliyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolculardan Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

Los Angeles'ta konaklayacağı otele gelen millileri, bölgede yaşayan ve Türkiye'den gelen vatandaşlar yalnız bırakmadı. Otel önüne konvoyla gelip destekte bulunan taraftarlar, daha sonra otelin kapısına gelerek tezahüratta bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile futbolculardan Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, otelden çıkarak taraftarların yanına geldi.

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Kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirip imza dağıtan futbolcular, taraftarların destek mesajlarına da teşekkür ederek yanıt verdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprak'a Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Genç taraftar, Kenan Yıldız'ın formasını aldıktan sonra çok mutlu olduğunu belirterek "Buraya bir ümitle gelmiştim ve beklediğimden fazlası oldu. Hiç beklemiyordum. Forma gelince şok oldum. Futbolcuları çok seviyoruz, hep destekliyoruz, iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU: HALA İÇİMİZ ACIYOR

Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise şunları söyledi:

"Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz."