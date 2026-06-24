3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı, ABD'ye iade edildi

ABD federal sağlık sigortası programı Medicare'i 3,7 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Ibrahim Khaldoon Hilmi'nin Türkiye'de yakalandığı açıklandı. Hilmi'nin, ülkeler arası operasyonunun ardından Florida'ya götürüldüğü belirtildi. FBI ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, operasyonu dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak nitelendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Hilmi'nin Türkiye'de yakalandığını ve ABD'ye geri getirildiğini doğruladı.

Vance, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli bir sığınak olmayacak" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel yaptığı açıklamada, Hilmi'nin Mayıs 2025'te ABD'den kaçtığını ve FBI, ABD Adalet Bakanlığı ile Türk makamlarının ortak çalışmaları sonucu yakalandığını söyledi. Patel, operasyonun ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "yorulmak bilmeyen çalışmaları" olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZLE YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYDİK"

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'de Medicare isimli sağlık sigorta sistemine yönelik milyarlarca dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla aranan İbrahim Khaldoon Hilmi'nin Türkiye ile yürütülen işbirliği sayesinde yakalandığını açıkladı.

Barrack, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki Dolandırıcılıkla Mücadele Görev Gücü'ne teşekkür etti.

ABD'li büyükelçi, "Burada, Türkiye'de bu dev Medicare dolandırıcılığı zanlısının yakalanması ve Türk müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde hızlı şekilde ABD'ye gönderilmesi benzeri görülmemiş bir başarıydı" ifadelerini kullandı.

Barrack, operasyonun Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği ile Türk makamları arasında yürütülen yakın koordinasyon sayesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Amerika bu liderlik sayesinde büyük bir nimetle karşı karşıya" dedi.