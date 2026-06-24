Trump petrol şirketlerini hedef aldı
ABD Başkanı Donald Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na inceleme talimatı verdiğini belirtti
Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:06 Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki petrol fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Büyük petrol şirketlerinin, petrole ödedikleri "keskin biçimde düşük fiyatlarla" orantılı olarak pompadaki fiyatları düşürmediklerini kaydeden Trump, fiyatların hızla düşmesine rağmen müşterilerin "kazıklandığını" iddia etti.
Adalet Bakanlığı'na konuyu derhal incelemeye başlaması talimatı verdiğini aktaran Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı düşmesi gerektiğini savundu.
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