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        Haberler Ekonomi Enerji Trump petrol şirketlerini hedef aldı: Soruşturma açılsın

        Trump petrol şirketlerini hedef aldı

        ABD Başkanı Donald Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na inceleme talimatı verdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki petrol fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı.

        Büyük petrol şirketlerinin, petrole ödedikleri "keskin biçimde düşük fiyatlarla" orantılı olarak pompadaki fiyatları düşürmediklerini kaydeden Trump, fiyatların hızla düşmesine rağmen müşterilerin "kazıklandığını" iddia etti.

        Adalet Bakanlığı'na konuyu derhal incelemeye başlaması talimatı verdiğini aktaran Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı düşmesi gerektiğini savundu.

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