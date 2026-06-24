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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan, Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya "Yahudiler senden bıktı" tepkisi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan, Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya "Yahudiler senden bıktı" tepkisi

        İsrail basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump Gazze'de ateşkes planını duyurmasından önce Netanyahu'ya sert sözler sarf etti. Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesinde "Tüm Yahudiler senden bıktı." sözlerini sarf ederek bağırdığı, İsrail'in Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiği uyarısında bulunduğu ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de ateşkes anlaşmasının duyurulmasından birkaç gün önce yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Tüm Yahudiler senden bıktı." ifadeleriyle bağırdığı belirtildi.

        İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, ABD merkezli The New York Times gazetesi muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan "Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası" isimli kitabında, Trump'ın Gazze'de ateşkes planını duyurmasından önce Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği aktarıldı.

        Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesinde "Tüm Yahudiler senden bıktı." sözlerini sarf ederek bağırdığı, İsrail'in Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

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        İsrail'in Doha saldırısı Beyaz Saray'da kriz yarattı

        Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında Gazze'de ateşkes ilanından önce ciddi bir güven bunalımının yaşandığı dile getirildi.

        Kitapta bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Gazze planını ele aldıktan yalnızca bir gün sonra İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı düzenledi.

        Saldırıdan haberdar olan Kushner ve Witkoff, "Dermer bize yalan söyledi" diyerek Beyaz Saray yetkililerine durumdan duydukları rahatsızlığı iletti.

        İsrail ordusunun Doha'ya saldırmasıyla ortaya çıkan krizin Kushner tarafından Netanyahu'yu uzlaşmaya zorlamak için bir fırsat olarak görüldüğü aktarılan kitapta, 20 maddelik Gazze planının ilerleme kaydettiği belirtildi.

        New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında yürütülen temaslarda, Kushner ve Witkoff’un Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği ve Katar Başbakanı'nın bizzat taslak metin üzerinde düzenlemeler yaptığı iddiasına da kitapta yer verildi.

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        Trump'tan Netanyahu'ya: "Anlaşmadan geri adım atamazsın"

        Kitapta, Witkoff ve Kushner'in ABD Başkanı'nın Özel Kalemi Susie Wiles'ı Netanyahu'nun Trump'ı aramaya ve planı rayından çıkarmaya çalışabileceği konusunda uyardığı da paylaşıldı.

        Netanyahu'nun Gazze planını sabote etmesinden endişe eden Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu telefona bağlandığında Kushner ve Witkoff’u da hatta tuttuğu bildirildi.

        Telefon görüşmesinin daha ilk anlarında Netanyahu'ya bağırmaya başlayan Trump'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

        "Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail'in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma."

        Netanyahu'nun bu baskı karşısında anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı belirtilen kitapta, bu gergin görüşmeden iki gün sonra iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna birlik mesajı verdiği hatırlatıldı.

        Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail’in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü vurguluyor.

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