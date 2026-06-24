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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda dev yarış! Messi, Mbappe, Haaland, Ronaldo...

        Dünya Kupası'nda dev yarış!

        2026 Dünya Kupası'nın süper yıldızları Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland ve Kane attıkları gollerle ülkelerini sırtlarken, gol krallığı yarışında da zirve mücadelesi veriyorlar. 39 yaşındaki Arjantinli efsane Messi, şu ana kadar attığı 5 golle krallık koltuğunda oturuyor. Messi'yi Mbappe ve Haaland takip ediyor. İşte Dünya Kupası'nda gol krallığı sıralaması...

        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, dünya futbolunun süper yıldızları da attıkları gollerle ülkelerini sırtlıyor...

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        Kariyerlerinin belki de son Dünya Kupası'nda mücadele eden Messi ve Ronaldo ile yeni nesilin süper yıldızları Mbappe ve Haaland arasındaki kapışma da dikkat çeken bir boyuta ulaştı.

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        Yıldızların düellosuna sahne olan gol krallığı yarışında Lionel Messi 2 maçta attığı 5 golle ilk sırada yer alıyor.

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        Messi'yi 4'er gollü Mbappe ve Haaland takip ederken, ilk gollerini Özbekistan'a atan Ronaldo'nun ise 2 golü bulunuyor.

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        Gol krallığı yarışında bu isimlerin yanı sıra Almanya'dan Deniz Undav ile Kanada'dan Jonathan David de 3'er golle öne çıkıyor.

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        İngiltere'nin tecrübeli santrforu Harry Kane de ilk 2 maçta ülkesine 2 gollük katkı sağladı.

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        İşte 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında ilk 5'te yer alan isimler:

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        5- Deniz Undav (Almanya): 3 GOL

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        4- Jonathan David (Kanada): 3 GOL

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        3- Kylian Mbappe (Fransa): 4 GOL

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        2- Erling Haaland (Norveç): 4 GOL

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        1- Lionel Messi (Arjantin): 5 GOL

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