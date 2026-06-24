Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kaçak diş laboratuvarından akılalmaz görüntüler! | Son dakika haberleri

        Kaçak diş laboratuvarından akılalmaz görüntüler!

        Hatay'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, akılalmaz görüntüler kaydedildi. Adreste yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı, protezi ve porseleni için kullanılan malzemeler ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaçak diş laboratuvarından akılalmaz görüntüler!

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçak laboratuvara operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı, protezi ve porseleni için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda İ.E. ve A.E. gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık pitos (küp) mezara rastlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yağmur da var sıcak hava da