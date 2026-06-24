Kaçak diş laboratuvarından akılalmaz görüntüler!
Hatay'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, akılalmaz görüntüler kaydedildi. Adreste yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı, protezi ve porseleni için kullanılan malzemeler ele geçirildi
Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçak laboratuvara operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı, protezi ve porseleni için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda İ.E. ve A.E. gözaltına alındı.
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